Un Posto al Sole, anticipazioni dal 14 al 18 settembre: Giulia si confronta con l’uomo che l’ha truffata

Arrivano le tanto attese anticipazioni della sempre più amata soap opera trasmessa su Rai 3 “Un Posto al Sole” e in onda tutti i giorni alle 20.45 , che ci raccontano cosa accadrà ai protagonisti nelle puntate che vedremo sulla rete Rai la prossima settimana, da lunedì 14 settembre fino a venerdì 18 settembre.

Iniziamo con le anticipazioni di lunedì 14 settembre, quando Giulia potrà finalmente avere un confronto tanto desiderato con l’uomo colpevole di averla truffata e che ha provocato in lei una grande sofferenza. Questo confronto la sconvolgerà e le provocherà un’enorme frustrazione. L’uomo le aveva fatto credere di chiamarsi Marcello Sermonti, ma nuovi e inaspettati colpi di scena sono dietro l’angolo. Marina, intanto, deve ammettere che con Fabrizio c’è un’immensa sintonia. Allo stesso tempo, però, Ferri non ha alcuna intenzione di arrendersi e dirle addio. Patrizio e Silvia avranno un duro scontro perché la donna non vuole assolutamente acconsentire al rilancio del Vulcano.

Per quanto riguarda la puntata di martedì 15 settembre, troveremo una Giulia convinta e decisa a guardare al futuro. La sua priorità ora è quella di troncare di netto con Marcello, ma una fortuita coincidenza la costringerà a ripensare all’uomo. Marina, invece, è presa totalmente da n progetto tutto nuovo, ovvero realizzare uno yacht per un magnate russo. Patrizio invece ha progetti del tutto diversi e pensa di prendere parte ad un programma in tv, ma non trova in Silvia nessuna complicità. Questo non sembra scoraggiarlo e va avanti con il suo intento.

Nella puntata di mercoledì 16 settembre Giulia è decisa a combattere per poter guardare negli occhi chi le ha causato così tanto dolore. Filippo e Serena invece sono sempre in crisi, con periodi di up and down. Una persona che nessuno può immaginare, darà conforto a dopo quello che vissuto con Susanna. Patrizio prova a far cambiare idea a Susanna per quel che riguarda la televisione.

Giovedì 17 settembre Giulia finalmente avrà un confronto diretto con il truffatore. Ma invece di sentirsi sollevata, sprofonda nello sconforto. l’udienza in tribunale è sempre più vicina e il rapporto tra Filippo e Serena si irrigidisce sempre di più. Cotugno non può immaginare che una bella notizia che riceverà, si trasformerà in qualcosa di non proprio positivo.

Arriviamo a venerdì 18 settembre Filippo e Serena dovranno affrontare il giorni della separazione. Vedremo se davvero il loro amore si concluderà. Niko sarà sempre più incattivito con Susanna. Giulia ancora sconvolta per l’incontro con il truffatore, non sa che lui sta pensando ad un piano per evitare una denuncia.