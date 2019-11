"Un posto al sole", Andrea Sannino ha annunciato la sua partecipazione nella soap opera

Il cantante Andrea Sannino ha reso noto sulla sua pagina ufficiale di facebook che prenderà parte a tre appuntamenti con la longeva soap opera di Rai tre, “Un posto al sole”. Ha pubblicato la foto in compagnia di alcuni protagonisti, tra cui si annoverano l’attore Alberto Rossi e le attrici Maria Maurigi e Ludovica Nasti.

L’artista ha fatto notare di essere cresciuto guardando tutte le sere la soap opera più longeva della televisione italiana che è vista da milioni di telespettatori in tutto il mondo. Andrea Sannino ha continuato dicendo di avere l’entusiasmo di un bambino grazie a questa opportunità lavorativa, come dimostrano queste dichiarazioni che non lasciano alcun dubbio: “Ci sono finito letteralmente dentro”.

L’annuncio dell’artista sui social

Il cantante ha evidenziato che farà parte di tre appuntamenti che andranno in onda su Rai tre, a partire dalla prossima settimana. I giorni sono il 28 e 29 novembre, per poi terminare il 2 dicembre. Il cantante regalerà tante emozioni al pubblico e verrà fuori il suo talento come attore, oltre che di artista. Ha rivelato alcune curiosità intorno al suo personaggio: “Interpreterò Andrea Sannino, me stesso”.

Inoltre ha voluto ricordare quanto la musica, la lingua e la cultura napoletana siano capaci di aprire i confini di ogni cosa. Nel lungo post, il cantante ha invitato le persone a non rinunciare mai ai propri sogni: “Tappatevi le orecchie e sognate tutto quello che vi pare”. Il cantante ha voluto fare un ringraziamento speciale a tutta la direzione, ai professionisti che lavorano in Un posto al sole.

Riguardo agli attori ha affermato: “Mi hanno fatto sentire subito a mio agio durante le riprese”. Infine sono arrivati i ringraziamenti nei confronti del regista Bruno Nappi e dell’amico Sergio Morra che gli ha dato un grande supporto e ha concluso: “Non vi resta che guardarmi”.