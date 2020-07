"Un Passo dal Cielo", il cambio di location della celebre serie tv

La serie televisiva “Un passo dal cielo” che tanto successo ha raccolto quando è andata in onda al punto da essere campione di ascolti della rete di Rai 1 in quella fascia serale (andava in onda in prima serata), prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, cambia location. Dopo ben cinque stagioni ambientate in Trentino Alto Adige nei territori della Val Pusteria trasloca e giunge in Veneto, per la precisione a Cadore.

Una fiction che è giunta alla sesta stagione e che, per l’occasione, si sposta, sorvolando i territori delle Dolomiti venete. Daniele Liotti nei panni della Guardia Forestale Francesco Neri, è pronto a girare le nuove puntate a partire da lunedì 20 luglio. L’attore, insieme a tutta la troupe, girerà in alcuni dei luoghi maggiormente caratteristici della zona.

Dal lago di San Vito sino alle strade di Padola passando per Cortina d’Ampezzo e le sue fantastiche montagne sino ad arrivare ai paesaggio del comune di Auronzo di Cadore, oltre a Monte Piana, Lago Misurina, ecc. Sono solo alcuni dei luoghi suggestivi e pieni di fascino che il telespettatore vedrà non appena la fiction andrà in onda sulle reti della Rai a partire dalla prossima stagione televisiva.

In collaborazione con la Veneto Film Commission, la casa di produzione è pronta per regalare ai telespettatori di questa popolare serie televisiva nuove storie, casi e trame, oltre a tantissimi colpi di scena e new entry che si scopriranno man mano. A parte Daniele Liotti, non mancano alcuni personaggi rappresentativi come Enrico Ianniello che interpreta Vincenzo Nappi, commissario e amico del protagonista.

Oltre a loro, altri attori tra cui Gianmarco Pozzoli e Jenny De Nucci. Ai volti noti anche tantissime altre presenze ad arricchire un cast affiatato e pronto a emozionare il pubblico. Il regista degli episodi della nuova serie è Jan Maria Michielini, già direttore di altre fiction di successo della Rai, ovvero “Doc – Nelle tue mani” e “Diavoli”. Il regista sarà affiancato da Cosimo Alemà che ha diretto la quinta stagione.