Grandi novità in vista per la fiction di grande successo di Rai Uno, Un passo dal cielo, che andrà in onda nella prossima stagione televisiva con la sesta stagione della serie che vede come protagonista ancora una volta il forestale Francesco Neri interpretato da Daniele Liotti.

In questi ultimi giorni, però, ha iniziato a circolare una notizia inaspettata per tutti i fan della serie: Un passo dal cielo, infatti, non si chiamerà più così e cambierà il proprio titolo ne I guardiani del cielo, ripartendo così dalla prima stagione.

Il motivo che ha spinto gli autori a prendere una decisione così importante sembra essere legata soprattutto alla nuova location in cui sarà ambientata la serie: se le prime cinque stagioni, infatti, erano ambientate in Trentino Alto Adige, con la splendida cornice del Lago di Braies, la nuova stagione traslocherà in Veneto e sarà contornata dalle Dolomiti venete. Inoltre, ci saranno grandi cambiamenti all’orizzonte anche per quanto riguarda la sceneggiatura della serie: si tornerà infatti a climi molto più divertenti e frizzanti rispetto alle ultime puntate e ci sarà anche un ritorno al passato.

Protagonista della fiction rimarrà anche questa volta Daniele Liotti, che interpreta come sempre la guardia forestale Francesco Neri. Francesco ha cambiato casa e anche lavoro: ha infatti dovuto abbandonare la sua palafitta nel lago di Braies per trasferirsi alle Cinque Torri, in provincia di Belluno.

Accanto a lui ritroveremo un altro amatissimo protagonista della serie, ovvero Enrico Ianniello che interpreta il commissario Vincenzo Nappi: Eva è partita ed il commissario si troverà a dover fronteggiare Elda, un personaggio bizzarro e sopra le righe interpretato da Anna Dalton.

Oltre ai due, arriveranno molti volti nuovi, tra cui Giusy Buscemi, che vestirà i panni di Manuela Nappi; poi Aurora Ruffino, il cui personaggio si legherà a quelli di Daniele ed Enrico e, infine, Serena Iansiti che sarà Carolina.