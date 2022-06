Un Passo dal Cielo 7: fuori Daniele Liotti, arriva Marco Rossetti da Doc

Cosa ne pensa l’autore

Carola Mulfari - Nonostante Daniele Liotti in questi anni abbia svolto un ottimo lavoro nei panni del comandante della guardia forestale Francesco Neri, un cambiamento all'interno della fiction potrebbe essere positivo: la storia di Francesco, infatti, soprattutto con la morte di Emma è andata sempre più ad esaurirsi e mantenerlo all'interno della serie sarebbe stata una forzatura. C'è grande curiosità, invece, per quanto riguarda l'ingresso nella serie di Marco Rossetti che ha già dato prova del suo talento in Doc. Che cosa farà in Un Passo dal Cielo? Dal momento che i due protagonisti saranno Giusy Buscemi e Enrico Ianniello è possibile che anche questa volta all'attore venga assegnata la parte del cattivo.