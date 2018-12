Un Passo dal Cielo 5, prime anticipazioni e trama: anche l’attrice Serena Autieri nel cast

Mancano poche settimane alla messa in onda della celebre fiction Rai di grande successo “Un passo dal cielo” – giunta per la gioia di tanti spettatori alla sua quinta edizione – che stando alle anticipazioni dovrebbe iniziare i primi mesi del 2019, con nuovi protagonisti nel cast e storie sempre più intricate ed avvincenti.

Tra le attesissime new entry di questa nuova stagione c’è anche l’attrice di origini partenopee Serena Autieri, che ha spoilerato la notizia proprio nelle ultime ore ai microfoni dell’agenzia di stampa ANSA, affiancando così gli altri celebri protagonisti del cast come Daniele Liotti, Rocio Munoz Morales – che da poco è diventata per la seconda volta mamma, dando alla luce il quarto figlio di Raoul Bova -, ed Enrico Ianniello.

Serena Autieri farà parte del cast

La celebre attrice napoletana ha svelato per la prima volta nel corso di una recente intervista Ansa la novità professionale che la riguarda, cioè quella della partecipazione alla fiction di Rai 1: “In verità non posso dire nulla” – ammette l’attrice anche se poi prosegue con il dire – ” Sarò uno dei nuovi personaggi protagonisti della nuova stagione“.

Per lei un ruolo di tutto rilievo e anche una sfida considerate le sue origini, infatti la Autieri svela: “Per la prima volta, io, napoletana, interpreto un’altoatesina. Ma è la sfida più grande per un attore quando non ti chiudi in te o in un dato tipo di personaggio“. Tra le new entry anche un ex volto del programma di Rai 2 “Il Collegio”, la giovanissima Jenny De Nucci.

Sulla data di inizio della serie l’Autieri dà delle date approssimative e non certe, infatti dice: “credo andrà in onda a febbraio o inizio primavera”. Nel 2018 Daniele Liotti, con il ruolo del nuovo capo della Forestale Francesco Neri, era subentrato al ruolo di Pietro, interpretato da Terence Hill, di cui non è ancora certo il suo ritorno in scena.

Come nelle migliori fiction, il finale della quarta stagione aveva lasciato aperte molte questioni, lasciando così con il fiato sospeso i telespettatori, tra queste anche le vicende sentimentali dello stesso Francesco Neri, ma non solo.