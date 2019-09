Un passo dal cielo 5: l’attore Francesco Castiglione perseguitato da una stalker

Una vicenda drammatica ha riguardato uno degli attori che ricopre un ruolo di rilievo all’interno della quinta stagione della serie televisiva intitolata “Un Passo Dal Cielo”, che vede come protagonista Daniele Liotti.

Si tratta di Francesco Castiglione, new entry della quinta stagione di Un Passo Dal Cielo, che interpreta il ruolo di Gunther. Quest’ultimo si distingue per rivestire il ruolo dell’assistente personale del maestro, ma non è il primo ruolo che Francesco Castiglione interpreta in una fiction di Rai Uno. In precedenza, si è distinto per aver vestito i panni del carabiniere Gianni Barba all’interno della famosa serie tv dal titolo “Don Matteo“, con Terence Hill.

Un anno di pedinamenti

Francesco Castiglione è stato perseguitato da una stalker che gli ha reso la vita impossibile, al punto che è stato costretto ad affidarsi all’aiuto dei carabinieri per risolvere nel più breve tempo possibile la situazione. La vicenda è culminata nell’arresto della fan, rea di aver perseguitato l’attore per circa un anno. Era diventata una vera persecuzione per Castiglione, che non sapeva in quale maniera risolvere la questione in quanto gli arrivavano dei bigliettini d’amore con scritte come “Mi piaci”, “Ti voglio sposare”.

A mandare questi messaggi a sfondo erotico è stata una fan cinquantenne di nazionalità russa che aveva subito una vera e propria fissazione nei confronti del famoso attore. Inoltre, la stalker ha fatto continui pedinamenti sotto l’abitazione di Francesco Castiglione, posta in una villa di Morena.

Francesco Castiglione è di origine siciliana, ma si è trasferito nella città di Roma per inseguire il sogno di diventare attore e già un anno fa aveva denunciato la donna. Quest’ultima ha cominciato a cambiare le mosse e ha mandato dei messaggi all’attore via chat e ha fatto vari tentativi per entrare nell’abitazione dell’uomo. Dopo la richiesta di Castiglione alla polizia, la stalker è stata portata in carcere per una sola notte, e poi sono stati disposti gli arresti domiciliari.