Un Passo dal Cielo 5, data messa in onda e news

Sta per tornare la popolare fiction targata Rai 1 “Un passo dal cielo“, con nuovi avvincenti episodi che vedranno come protagonista principale Daniele Liotti nel ruolo di Francesco Neri, capo della forestale del pittoresco quanto caratteristico paesino di montagna di San Candido. La nuova narrazione si svilupperà sulla vita amorosa e sentimentale dei vari protagonisti, come anche il commissario Nappi con la sua amata Eva.

Secondo le prime indiscrezioni riportate dal sito “TvBlog”, la direttrice di Rai 1 Teresa De Santis avrebbe scelto la celebre fiction, che ha visto come protagonista Terence Hill, per la guerra degli ascolti con i canali concorrenti, puntando tutto sul serale della domenica. Una scelta non indifferente, considerato il fatto, che stando agli ultimi rumors sui palinsesti Mediaset, il Biscione schiererà su Canale 5 Barbara D’Urso con il suo fortunatissimo show “Live – Non è la D’Urso“.

Data inizio e nuove indiscrezioni

Le ultime indicazioni riportate dal sempre informato sito “TvBlog” ci forniscono anche una data certa per la messa in onda della prima puntata della quinta attesissima stagione di “Un passo dal cielo”, che dovrebbe quindi essere trasmessa dalla rete ammiraglia Rai dal 15 settembre, mentre l’ultima puntata dovrebbe andare in onda il 17 novembre.

I fan della fiction dunque dovranno aspettare ancora poco tempo per rivedere in video il sequel della narrazione che nelle precedenti stagioni ha tenuto incollati alla tv milioni si telespettori, che si sono appassionati alle vicende dei vari protagonisti. Secondo quanto riportato da Daniele Liotti, che ha già spoilerato un cambiamento importante nella storytelling.

Stando ad alcune dichiarazioni fatte dal celebre attore nel corso di passate interviste, infatti, la nuova stagione di “Un Passo dal Cielo” si articolerà lungo un’unica storia, dunque un unico giallo che si svilupperà e snoderà lungo tutta la quinta stagione. Inoltre il capo della forestale registrerà un cambiamento proprio nella sfera sentimentale. Sembra che ad essere privilegiate saranno le storie d’amore insomma diventando così più sostanziosa.