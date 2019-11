Un passo dal cielo 5, anticipazioni ultima puntata: Vincenzo in fin di vita, Kroess micaccia di morte Francesco

Mancano pochi giorni alla fine della quinta stagione della fortunata fiction tv targata Rai 1 “Un passo dal cielo“, con protagonisti principali Daniele Liotti e Pilar Fogliati, che nelle ultime settimane ha registrato dei dati di ascolto di tutto rispetto. Gli appassionati della serie dovranno aspettare giovedì 14 novembre per conoscere il gran finale di stagione, dove accadranno nuovi clamorosi colpi di scena.

Occhi puntati su Vincenzo – colpito da un proiettile, è in fin di vita – ma anche su Leonardo che farà perdere le sue tracce, scomparendo nel nulla, gettando nel panico tutti. Gli spoiler dell’attesissimo gran finale di stagione rivelano infatti che Vincenzo rischia davvero di morire e dopo l’aggressione subita, sarà immediatamente trasportato in ospedale.

Albert Kroess pronto ad uccidere Franceco Neri

La situazione per il napoletano non è delle migliori, e questa situazione di incertezza terrà fino alla fine gli spettatori con il fiato sospeso. Il suo risveglio però è fondamentale per risolvere tutti i casi complicati e gli intrecci che si sono creati negli ultimi tempi. Francesco sarà sempre al fianco del suo amico, senza mai abbandonarlo per un istante.

Anche nell’ultimo episodio i telespettatori e fan della fiction ritroveranno Kroess, che dirà ad Emma si aspettarlo, così da poter passare tutta la vita insieme. Ora sta ad Emma decidere cosa fare, andrà dal “Maestro” oppure sceglierà di vivere al fianco di Francesco Neri? Leonardo scomparirà nel nulla; non si sa bene se si è allontanato volontariamente oppure sia stato costretto a farlo. Nelle more di accertare la verità, la sua famiglia è profondamente addolorata.

Il perfido Albert Kroess non sembra avere delle buone intenzioni nei confronti del suo rivale, tanto che gli punterà una pistola contro, minacciandolo di morte. Partirà il colpo fatale contro Neri? Per scoprirlo non ci rimane che sintonizzarci giovedì 14 novembre alle 21,30 – subito dopo “I soliti ignoti” – su Rai 1.