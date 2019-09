Un Passo dal Cielo 5, anticipazioni puntata del 19 settembre: Francesco scopre di avere un figlio

“Un passo dal cielo 5” tornerà con un nuovo episodio giovedì 19 settembre alle 21,20 circa su Rai 1, con le vicende legate ai protagonisti principali interpretati da Daniele Liotti, Enrico Ianniello e Rocio Munoz Morales, che si dovranno confrontare con nuovi emozionanti colpi di scena ed eventi inaspettati.

Anche la quinta stagione della fiction targata Rai 1 sarà costellata di momenti di giallo, ma anche di sentimenti e puro romanticismo, che hanno addolcito sicuramente il cambio al timone del ruolo del capo della Forestale, per anni interpretato dall’attore Terence Hill, protagonista anche dell’altra celebre fiction Rai, “Don Matteo”.

Francesco Neri scopre di avere un figlio

Mentre Francesco Neri sembrava aver ottenuto una certa serenità, l’arrivo di Emma riapre nel capo della Forestale nuove ferite ed inquietudini. Un evento inaspettato cambierà nuovamente la sua vita, mentre anche per Vincenzo ed Eva le cose non andranno per il meglio, perché la donna decide di lasciare la figlia ed il marito subito dopo il parto.

Le anticipazioni della seconda puntata di “Un passo dal cielo 5” svelano che Francesco Neri scoprirà di avere un figlio, ma questa gioia sarà offuscata dall’assurda accusa dell’omicidio di una donna, rinvenuta esanime in un terreno di proprietà della comunità della setta di Deva. Ad occuparsi della vicenda sarà l’amico Vincenzo, che farà di tutto per scoprire la verità e scagionare Francesco.

Mentre Nappi tenterà di convincere Neri a non rinunciare alla sua amata, Vincenzo se la dovrà vedere con la piccola Carmela, essendo che Eva, in preda al panico e ad un sentimento di inadeguatezza sopraggiunto dopo il parto, ha deciso di lasciarli solo, pregerendo la fuga al dialogo e alla risoluzione dei problemi.

Il corpo di una donna sarà ritrovato nei terreni della comunità Deva, una situazione che vedrà Francesco ricatapultato nel passato, faccia a faccia con vecchie ferite mai rimarginate. Prima del decesso la donna aveva annunciato di avere delle importanti notizie circa il figlio di Neri, che sarebbe nato a Deva.

Francesco ha quindi un secondo figlio – il primo morì in circostanze tragiche- , ma dove si trova ora quel bambino? La notizia della morte della donna diventa di dominio pubblico, e Neri viene accusato di omicidio. Non sarà facile stavolta per Vincenzo aiutare l’amico a discolparsi e trovare la verità.

Nel cast della quinta stagione di “Un Passo dal cielo” oltre a Daniele Liotti nei panni di Francesco Neri, ed Enrico Ianniello in quelli di Vincenzo Nappi, ci saranno Rocio Munoz Morales nel ruolo di Eva Fernandez, così come Pilar Fogliati nei panni di Emma Giorgi, ed ancora Stefano Cassetti interpreta Bruno Moser. Nel cast anche Gianmarco Pozzoli, Giulia Fiume, Serena Autieri, Beatrice Arnera, Jenny De Nucci, Matteo Oscar Giuggioli, a cui si aggiungono Sinja Dieks e Matteo Martari nel ruolo di Albert Kroess.