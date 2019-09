Un Passo dal Cielo 5, anticipazioni del 26 settembre: Emma aiuta Francesco a trovare il figlio, Adriana in pericolo

“Un Passo dal Cielo 5“, la fiction con l’attore Daniele Liotti come protagonista, ha entusiasmato ancora una volta il pubblico televisivo, non deludendone le aspettative; la quinta stagione della celebre fiction di Rai 1, che in passato ha visto protagonista Terence Hill, era molto attesa dai telespettatori, che hanno accolto con favore ed interesse il sequel della narrazione così come le new entry.

Nella puntata andata in onda il 19 settembre, il protagonista principale, Francesco Neri, ha dovuto fare i conti con il suo passato, ma sarà niente in confronto a ciò che dovrà superare ed affrontare nel corso del terzo appuntamento dal titolo Ferite profonde, che andrà in onda giovedì 26 settembre in prima serata su Rai 1, dove Adriana sarà in grave pericolo.

Adriana in serio pericolo

Qualcuno vuole uccidere la nuova amica del Capo della Forestale, per quale motivo? I problemi per la donna e la giovane figlia sono solo all’inizio. I cittadini di San Candido non hanno certo accettato l’attività pro immigrati che la donna fa nel loro territorio, quindi la situazione per le due donne non è delle migliori.

A ciò si aggiunge il tentativo di violenza subita dalla ragazza e l’incendio della loro casa, eventi straordinari e gravissimi che saranno solo l’inizio di una lunga serie di drammi che le colpirà. Nappi e Francesco cercheranno di trovare il colpevole, ma si imbatteranno in qualcosa di inaspettato, che cambierà il corso degli eventi.

Albert Kroess sembra molto cambiato rispetto al passato, ma a non credere alla sua redenzione sarà proprio il Capo della Forestale. Le indagini sul rapimento di Emma e il tentato omicidio di Adriana, porteranno prima verso la famiglia Moser, che risulterà innocente, poi alla setta Deva. Dopo tante ispezioni, perlustrazioni, controlli ed indagini, Vincenzo e Francesco so imbatteranno in qualcosa di misterioso ed oscuro.

Nel frattempo Emma aiuterà Francesco a trovare il suo bambino. I problemi amorosi coinvolgeranno anche i protagonisti più giovani a “Un Passo dal Cielo 5”. Il legame tra Isabella Ferrante e Klaus Moser sarà osteggiato dalla madre della ragazza, Adriana. Albert Kroess uscirà dal carcere e cercherà di distruggere la felicità della coppia.