Un nuovo supereroe sbarca su Netflix: nel 2021 arriverà Zero

Il 25 giugno a Milano c’è stato il primo ciak di “Zero”, la nuova serie targata Netflix realizzata dal regista Antonio Dikele Distefano. Protagonista della serie è un giovane ragazzo dotato di un grande super potere, quello dell’invisibilità.

Zero, in cui vero nome è Omar (Giuseppe Dave Seke) è un ragazzo timido, che ancora non sa di essere speciale e di avere qualcosa in più rispetto ai suoi coetanei: capisce di avere un potere unico e raro solo quando il Barrio, il quartiere di Milano in cui vive e dal quale sogna di fuggire è ora in serio pericolo.

A partire da questo momento, quindi, dovrà fare di tutto per cercare di salvare i suoi cari e il luogo in cui è cresciuto. Nella sua difficile missione è però aiutato dagli amici Sharif, Momo, Sara e Inno. Oltre al valore dell’amicizia, Zero passo dopo passo scoprirà anche per la prima volta il sentimento dell’amore.

Grande protagonista della nuova serie Netflix è anche il capoluogo milanese, che farà da sfondo alle vicende di Zero e dei suoi compagni di avventura. Zero, inoltre, ha deciso di puntate sul linguaggio della musica per comunicare gli Stati d’animo e le vicende che vedono coinvolti i protagonisti della nuova serie fantasy in arrivo. Un modus operandi, questo, tipico delle nuove serie tv, dal momento che anche Blocco 181, destinata a Sky, ha deciso di puntare su questo innovativo linguaggio, coinvolgendo nel cast anche il famoso rapper Salmo.

La serie Zero sarà composta da nove episodi e verrà distribuita in tutti i 190 paesi coperti dal servizio in streaming di Netflix e dovrebbe arrivare nel nostro paese nei primi mesi del prossimo anno. Zero è nata da un’idea del giovane regista e scrittore Antonio Dikele Distefano, insieme a Menotti, Stefano Voltaggio, Massimo Vavassori, Carolina Cavalli e Lisandro Monaco.