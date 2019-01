Un inquietante Giacomo Urtis in diretta da Chiambretti: il volto gonfio e le bende del lifting

Giacomo Urtis, chirurgo estetico di successo, è apparso da Piero Chiambretti per un’intervista esclusiva a CR4 La Repubblica delle donne, puntata andata in onda mercoledì 16 gennaio su Rete 4. Il 41enne di origini sarde è arrivato carico e scattante nella trasmissione di Chiambretti, ma qualcosa nel suo viso ha spiazzato tutti i presenti e il pubblico a casa.

Sicuro di sé e in abito elegante, il dottore ha fatto il suo glorioso ingresso nello studio televisivo Mediaset, con il volto tirato e tumefatto, avvolto in una fascia contenitiva. Gli zigomi sporgenti e i visibilissimi ematomi sotto gli occhi hanno immediatamente insospettito il conduttore e calamitato l’attenzione degli ospiti in studio.

Sebbene Giacomo Urtis porti oggettivamente bene i suoi 41 anni, il suo viso non reagiva bene alle espressioni facciali. Il motivo? Il chirurgo si è si lasciato prendere un po’ la mano dai ritocchini. Il professionista estetico non ha negato l’evidenza e, nel corso della trasmissione di Piero Chiambretti, ha candidamente ammesso di essersi sottoposto ad un operazione di lifting, giusto alcune settimane prima.

Ancora convalescente e con la benda elastica intorno al viso, Giacomo Urtis ha parlato dell’intervento di ringiovanimento subìto, senza vergogna e con nonchalance. Il re del bisturi ha mostrato il suo volto gonfio alle telecamere, rispondendo con tranquillità a tutti gli interrogativi del conduttore e degli ospiti fissi, tra cui Alda Deusanio.

Quest’ultima ha esordito con un inconsueto quesito: “Ma come ca*** ti viene in mente di presentarti così in televisione? Ti mostri così come un piccolo mostriciattolo” ha esclamato la giornalista 68enne, interdetta e basita dalla spudoratezza di Giacomo Urtis.

Ma il cordiale chirurgo estetico, proprietario di numerosi studi medici sparsi in tutta Europa, non ha ceduto alle provocazioni degli ospiti della trasmissione e ha replicato con flemma a tutte le domande, spiegando di essersi sottoposto al suo primo soft lifting facciale, che nei prossimi mesi gli regalerà dei nuovi e freschi lineamenti del volto.