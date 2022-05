"Un altro domani": trama, cast e data di inizio della nuova soap di Canale 5

Ascolta questo articolo

Mancano pochi giorni e prenderà il via su Canale 5 la soap spagnola Un altro domani – titolo italiano di Dos Vidas – che terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 nei caldi pomeriggi estivi.

La soap inizierà dopo la fine della stagione in corso di Uomini e Donne, ovvero lunedì 6 giugno e andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 circa.

La serie racconta contemporaneamente la storia di due donne, nonna e nipote, ed è ambientata in due epoche diverse. La narrazione prende il via con l’apparizione di Julia Maria Infante, la nipote, che sta per sposarsi e trova un vecchio manoscritto di sua nonna Carmen Villanueva, la quale per tutta la sua vita ha appuntato i fatti salienti della sua esistenza su un taccuino. Julia vien così catapultata nella Nuova Guinea degli anni ’50.

Inizierà così il viaggio di Julia alla scoperta delle sue origini e della storia avventurosa e romantica della nonna Carmen, la quale nel 1950 parte alla volta della Guinea equatoriale per trovare il padre Francisco, a capo di un’azienda con un gran numero di schiavi di colore al suo servizio. Carmen rimane affascinata dai quei luoghi esotici e così decide di rimanere ed esplorarli. Attorno a lei ruotano le figure di altri personaggi, tra cui l’imprenditore Ventura Vélez de Guevara e suo figlio Victor, ma anche la socia e amante di suo padre Francisco, Patricia Godoy.

Per quanto riguarda i protagonisti, il personaggio di Carmen è interpretato da Amparo Pinero, che abbiamo già avuto modo di conoscere in Summertime, serie Netflix in cui ha vestito i panni della motociclista Lola Ortega, fidanzata con Ale Albe (Ludovico Tersigni). Julia Maria Infante, invece, è Laura Ledesma. Francisco, invece, è interpretato da Sebastián Haro, mentre l’amante Patricia Godoy da Silvia Acosta.

La serie Un altro domani è composta da 255 episodi e andrà in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, fino all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne.