Ultima puntata "Matrimonio a prima vista Italia"

Il docu-reality “Matrimonio a Prima Vista Italia”, in onda sul portale multimediale Dplay e su Real Time, si è da poco concluso ma non mancano i colpi di scena ed ulteriori sviluppi che lasceranno non poco sorpresi gli affezionati telespettatori.

Nel programma televisivo sei single si sposano senza aver mai conosciuto il proprio coniuge e dopo alcuni mesi di stretta convivenza la coppia decide se divorziare o rimanere insieme. In questa edizione due coppie su tre (Nicole-Andrea e Giorgia-Luca) hanno scelto di rimanere sposate, Gianluca e Sitara invece hanno subito deciso di mettere fine al loro tumultuoso matrimonio.

Nell’ultima puntata, intitolata “E poi”, andata in onda lo scorso martedì 24 novembre e registrata qualche mese dopo la decisione finale, le cose erano però del tutto cambiate: Luca e Giorgia si sono infatti lasciati per alcune incomprensioni riguardanti lo stretto rapporto che il ragazzo romano aveva con la sua ex fidanzata, Annalisa. Andrea (sposato con Nicole) si è invece fidanzato con Sitara, altra concorrente di “Matrimonio a Prima Vista”, inizialmente sposata con Gianluca.

Nei giorni scorsi è stata però registrata la puntata “Matrimonio a Prima Vista Italia: tutta la verità” in cui i ragazzi hanno raccontato gli ulteriori sviluppi. Quest’ultima puntata è già disponibile nel sito “Dplay Plus” e sono dunque già circolate sul web le prime indiscrezioni ed andrà in onda il prossimo martedì 1 dicembre 2020.

Gianluca non si è presentato alla puntata finale in quanto trasferitosi a Copenhagen per lavoro e felicemente fidanzato. Nicole, attualmente fidanzata con qualcuno appartenente al mondo dello spettacolo, invece si è presentata al confronto ma non avrebbe voluto parlare con il suo ex marito Andrea e con la sua nuova fiamma Sitara. Questi ultimi invece si sono lasciati perchè guardando le puntate del docu – reality si sono sempre trovati a discutere e litigare. Luca e Giorgia, dopo aver interrotto il loro matrimonio, si sono trovati a litigare e discutere e Giorgia sembra avere una nuova relazione sentimentale.