UeD, Andrea Nicole transgender incassa il primo rifiuto da un corteggiatore: la reazione di Maria

Andrea Nicole è la nuova tronista di Uomini e Donne. Come è accaduto anche nelle precedenti edizioni, dopo le presentazioni dei tronisti arriva il momento delle frequentazioni. Il nuovo volto del dating show ha quindi avuto la possibilità di conoscere e selezionare una dozzina di corteggiatori. Nessuno di loro sapeva chi avrebbe trovato sul trono.

Dunque un incontro al buio. Nel corso della trasmissione condotta da Maria De Filippi Andrea Nicole ha chiesto ai corteggiatori se avessero dei problemi a corteggiare una donna nata con un sesso diverso. Una situazione che, neanche a dirlo, ha suscitato opinioni diverse. Se da un lato qualcuno ha ammesso che la situazione è strana, altri hanno riferito che hanno bisogno di tempo per abituarsi all’idea.

Altri ancora invece hanno preso le distanze dalla questione, dichiarando di non non sentirsi di corteggiare una donna MtF. Ma cosa ha pensato Andrea Nicole di tutto questo? Stando a quanto dichiarato in trasmissione il primo incontro con i corteggiatori è andato proprio come lei si immaginava.

Lei dice di essere contenta delle risposte ricevute. Nessuna offesa quindi per la tronista che però fa anche un’importante constatazione, cioè quella che molte risposte sono il frutto del pregiudizio. Tra i commenti più aspri e ruvidi c’è quello del corteggiatore Stefano. “Va contro la mia natura corteggiarti“.

Pur apprezzando la sua storia, lui proprio non se la sente. La conduttrice di Uomini e Donne è intervenuta sulla questione dicendo che anche a casa qualche telespettatore avrà pensato le stesse cose di Stefano. La moglie di Maurizio Costanzo ha poi proseguito dicendo che Andrea Nicole ha le spalle forti e non si fa scalfire da tali affermazioni.

Nessun processo quindi al corteggiatore che al momento nutre queste difficoltà, che magari tra un mese saranno bypassate grazie alla maggiore conoscenza della tronista. Se Stefano ha avuto delle ritrosie, per Alessandro è stata cosa diversa. Infatti quest’ultimo non ha avuto alcun timore ad uscire con la tronista.