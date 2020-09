U&D, volano parole pesanti tra Tina e Pamela Barretta. La Cipollari sbotta: "Fatti una vita" e la dama pubblica le prove

La seconda puntata di “Uomini e Donne” non ha deluso le aspettative e fuoco e fiamme sono andate in scena. In particolare, lo scontro più acceso ha visto come protagoniste la dama Pamela Barretta e l’opinionista Tina Cipollari. Tutto ha avuto luogo, quando Maria De Filippi ha fatto entrare in studio Pamela per parlare della sua storia, ormai naufragata, con Enzo Capo.

Come al solito, la Barretta ha iniziato a parlare di social, post su Instagram e prove. Pamela ha dichiarato che Enzo sarebbe ancora fidanzato e per tale ragione non può stare in trasmissione, come invece lui ha chiesto. La dama inoltre non ha voluto incontrarlo e dunque ha attaccato e accusato Capo, senza che lui fosse presente. Pamela ha lanciato accuse pesanti nei riguardi di Enzo.

A quel punto è intervenuta Tina che ha esordito asserendo che Pamela è in realtà contraddittoria perché non essendo più fidanzata con Enzo, potrebbe anche lasciarlo in pace e non interessarsi più alla sua vita privata. A quel punto la Barretta ha attaccato l’opinionista e rivolgendosi alla De Filippi, ha dichiarato: “Senti Maria, se lo difende perché sono amici. Si seguono su Instagram e si mettono i cuoricini“.

Tina è così esplosa e insieme alla Barretta, hanno dato vita ad una lite molto accesa durante la quale sono volate parole grosse. La Cipollari inviperita, ha ribattuto: “Senti Pamela tu ti sei permessa di messaggiarmi e non ti devi permettere. Tu non devi chiedere il telefono della gente e mi messaggi calunniandomi di alcune cose“.

Pamela ha ribattuto accusando Tina di fare delle illazioni non vere e così la De Filippi è intervenuta cercando di capirci qualcosa in più. Tina ha così spiegato che durante l’estate, ha incontrato Enzo ad un evento e successivamente ha ricevuto la telefonata di Pamela che le ha chiesto cosa avesse detto il suo ex sul suo conto.

Pamela ha così attaccato: “Tanto lo sapevo che venivi qui e lo difendevi perché siete amici“. La Cipollari, rossa dalla rabbia e visibilmente agitata, le ha tuonato: “Di quello che fa Enzo non sono cavoli tuoi perché non è il tuo fidanzato né tuo marito. Fatti una vita“. Quando la Barretta ha poi lasciato lo studio, Tina ha proseguito asserendo che non riusciva a comprendere come la dama avesse il suo numero di cellulare e ha poi proseguito: “Lei è malata, soffre di manie di persecuzione“.

Una volta dietro le quinte, Pamela ha dichiarato che il numero in realtà è stata la stessa Tina a darglielo, durante una serata quando lei era ancora fidanzata con Enzo. La dama, ha aggiunto che la Cipollari glielo avrebbe segnato su un foglietto che aveva ancora conservato e così avrebbe mostrato le prove a tutti. Detto fatto. Nelle ultime ore, Pamela ha postato una storia su Instagram nella quale mette in evidenza quanto detto in puntata.

La dama ha coperto il numero con una mano, mettendo però in evidenza il bigliettino che Tina le avrebbe lasciato. In questo modo Pamela ha smentito la Cipollari, mostrando le prove di quanto dichiarato. Non resta che vedere se ci saranno nuovi sviluppi e se la Barretta tornerà in trasmissione portando le prove che, al momento, ha mostrato sui social.