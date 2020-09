U&D, volano parole pesanti tra Gemma e Tina che imbufalita tuona: "Befana, scema, pazza!"

La puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 15 settembre, ancora una volta ha restituito uno spettacolo super trash e ancora una volta le protagoniste sono state Tina e Gemma. La Cipollari e la dama torinese, di certo non se le sono mandate a dire, facendo volare parole davvero pesanti e discutendo animatamente, come siamo ormai abituati a vederle.

Tutto ha preso il via quando Maria De Filippi ha mandato in onda lo sfogo di Gemma post puntata. La Galgani ha parlato della sua nemica e Tina è intervenuta stoppando il video a più riprese. Queen Mary però le ha chiesto di aspettare l’ingresso della dama torinese e così le ha dato la possibilità di arrivare in studio.

Una volta sedutasi, la Cipollari è subito partita all’attacco contro la Galgani, dicendole: “Tu che parli di me, ma ti rendi conto che ti screditi e ti rovini la vita da sola. Una donna di 71 anni è impensabile che prende in considerazione un ragazzino di 26 anni, è da manicomio“. Il pubblico ha favorevolmente accolto le parole di Tina, applaudendola, segno questo che la pensa esattamente come lei.

Da quel momento è partito il Tina show, con la vamp che osannata e appoggiata dal pubblico, si è rivolta a loro mentre la De Filippi le ricordava di rispettare la distanza di sicurezza. Gemma ha accusato la Cipollari di avere delle cadute di stile e mentre l’opinionista ha fatto per avvicinarsi, Gemma si è alzata ricordandole ancora una volta di rispettare la distanza di almeno un metro.

In quel momento però lo spettacolo ha toccato l’apice del trash, con parole grosse che sono volate tra le due donne. Tina, visibilmente imbufalita, ha tuonato: “Befana, scema, pazza, sei tu che ti alzi e vieni vicino, io sono lontana“. Gemma ha invitato la Cipollari ad andarci piano con le parole e a rispettare la distanza verbale nei suoi confronti e si è poi accomodata, mentre il pubblico ancora una volta era schierato dalla parte di Tina.