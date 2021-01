U&D Vip, arrivano i nomi dei primi possibili tronisti: l’indiscrezione

“Uomini e Donne” è il talk show dei sentimenti che anno dopo anno, riscuote un successo incredibile. La trasmissione va in onda da più di 20 anni e nel tempo, Maria De Filippi è stata in grado di forgiare la sua creatura rendendola adatta per stare al passo coi tempi. Il trono classico, che enorme riscontro ha ottenuto negli anni, partendo da Costantino Vitagliano primo storico tronista, è stato oggi surclassato dal trono over.

Le vicende amorose dei più “grandi” appassionano e convincono il pubblico. Gemma Galgani, le sue beghe sentimentali, i suoi scontri infuocati con Tina, hanno fatto di lei la dama più famosa della televisione italiana. Proprio quando il trono classico stava per colare a picco, la De Filippi ha trovato un escamotage e complice la pandemia da Coronavirus, ha accorpato i due troni e così lo share del classico è tornato a farsi interessante.

Adesso, una novità ulteriore sembra essere dietro l’angolo: “Uomini e Donne Vip“. Queen Mary ci sta lavorando, i vertici Mediaset se ne stanno convincendo e il prodotto pare che andrà in onda in prima serata su Canale 5, per circa 8 puntate. Ovviamente i protagonisti saranno personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e una nuova indiscrezione è venuta fuori: i nomi dei papabili tronisti.

L’influencer Amedeo Venza ha fornito qualche informazione in più, citando coloro che dovrebbero accomodarsi sul trono più ambito d’Italia. I nomi sono davvero caldi e appartengono a Kikò Nalli, Alba Parietti ed Elisabetta Gregoraci. Se davvero dovessero essere confermati, sarebbero dei nomi bomba. La Gregoraci è reduce dall’esperienza del “Grande Fratello Vip” dove ha riscosso grande consenso.

Alba Parietti invece è una donna molto esplosiva e per quanto riguarda Kikò Nalli, il fatto che ad affiancarlo nelle vesti di opinionista ci sarà la sua ex moglie Tina Cipollari è davvero molto interessante. Ebbene si, da quanto fa sapere sempre Venza, sia Tina che Gianni Sperti dovrebbero essere confermati nel loro ruolo abituale. Insomma, gli ingredienti affinché un nuovo prodotto super esplosivo venga fuori, ci sono tutti.

Se fossero questi i nomi dei possibili tronisti, sicuramente per la De Filippi sarebbero un ottimo acquisto. Che la Gregoraci, la Parietti e Nalli siano pronti a mettersi in gioco e cercare l’amore in tv? Sicuramente “Uomini e Donne Vip” è un qualcosa che alletta e non poco e se poi a ciò ci aggiungiamo i nomi sopra citati, ecco che il menù è servito.