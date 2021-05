U&D verso la chiusura: svelata la data ufficiale e cosa andrà in onda al suo posto

L’estate è ormai alle porte e anche la stagione televisiva si appresta ad andare in vacanza. Uno dei programmi di punta in casa Mediaset è pronto a godersi le meritate ferie, soprattutto dopo aver confermato ancora una volta, dopo più di 20 anni di messa in onda, ascolti record. Si tratta di “Uomini e Donne“, il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi.

La trasmissione terminerà il prossimo 28 maggio. Le avventure amorose di Gemma, le diatribe tra lei e Tina, gli interventi di Gianni, le dinamiche dei parterre femminile e maschile e i percorsi dei tronisti, torneranno a settembre. Il portale di Davide Maggio ne è certo. Sicuramente una questione ritenuta spinosa nelle scorse settimane, continua a rimanere in piedi: il contratto della De Filippi.

La conduttrice andrà in scadenza a giugno e voci di corridoio parlavano di alcuni attriti con la rete del Biscione, a causa di una guerra fredda innescata con Barbara D’Urso. La situazione sembra però essere rientrata e il rinnovo di contratto è dietro l’angolo. La stagione di “Uomini e Donne” che sta per concludersi, è stata l’ennesima di successo.

Ascolti record macinati ancora una volta, per una trasmissione che va in onda solo il primo pomeriggio ma che porta a casa uno share da prima serata. Tutti i protagonisti saranno confermati in blocco, da Tina a Gianni fino a Tinì. Diversa è la questione Gemma, difatti nei giorni scorsi si è parlato di uno svecchiamento e di una Galgani in procinto di lasciare.

Sicuramente “Uomini e Donne” senza gli scontri tra Tina e Gemma non sarebbe più lo stesso e privarsi della dama torinese potrebbe essere un grande azzardo da parte di Queen Mary. La Galgani anche quest’anno non ha trovato l’amore, nonostante durante la prima parte di stagione qualcosa per lei era accaduto grazie alla conoscenza, anche intima, con Maurizio Guerci.

Insomma, tutti i protagonisti sono pronti per andare in vacanza e tornare a settembre. Una vacanza meritata la loro, i quali si sono sempre messi in gioco innescando dinamiche molto interessanti e che hanno portato lo share a lievitare a dismisura. Il prossimo 28 maggio saluteremo tutti e probabilmente assisteremo alla scelta di uno dei tronisti. Dopo Samantha, dovrebbe scegliere Giacomo e infine Massimiliano.

Al posto di “Uomini e Donne”, Mediaset ha già preparato la messa in onda estiva e ancora una volta, il talks show dei sentimenti sarà rimpiazzato da una serie turca che vede impegnato l’attore Can Yaman. A seguire, ci saranno i classici film d’amore per la collana Rosamunde Pilcher.