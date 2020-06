U&D, Veronica Ursida lancia una stoccata ad Armando e ammette: "Potrei innamorarmi di Giovanni"

Veronica Ursida è stata la dama del trono over di “Uomini e Donne“, più chiacchierata di questa stagione. Spesso ha litigato, anche pesantemente, con le sue colleghe di parterre, le quali non hanno mai risparmiato le loro stoccate a Veronica. La dama è, senza ombra di dubbio, una bellissima donna e questo può aver attirato le invidie e le gelosie.

In trasmissione si è resa protagonista di un percorso intenso e travagliato, difatti ha dapprima frequentato per diversi mesi, il cavaliere Armando Incarnato, ma con lui le cose sono finite nel peggiore dei modi. Oggi Incarnato non fa altro che attaccare pesantemente la dama, difatti a più riprese è intervenuta Maria De Filippi, redarguendo il cavaliere per la troppa enfasi manifestata nei suoi atteggiamenti.

Archiviata la parentesi Armando, Veronica si è lanciata nella conoscenza di un nuovo cavaliere, Giovanni Longobardi, ma proprio quando il loro legame era in fase embrionale, ecco che il Coronavirus ha rallentato la loro conoscenza dal punto di vista degli incontri, ma non delle telefonate. Tornati in trasmissione, i due hanno continuato a frequentarsi fino allo strano epilogo della scorsa settimana: Giovanni ha lasciato lo studio senza Veronica, ma la dama ha deciso lo stesso di seguirlo.

Gianni Sperti non ha mai creduto alla veridicità dei comportamenti di Veronica e adesso la dama, intervistata dal settimanale “Uomini e Donne Magazine“, ha parlato della sua esperienza e di come ha vissuto tutto il suo percorso. In merito al rapporto con Armando, la Ursida ha dichiarato: “Ci sono sempre state molte persone di mezzo e il suo carattere non mi ha mai permesso di lasciarmi andare. Eravamo in pace e subito dopo in guerra. E’ narcisista. Qualcosa di lui mi ricorda il mio ex ed è proprio per questo che con questa persona non voglio più avere rapporti“.

Su Giovanni invece, Veronica ha espresso solo parole positive: “Quando mi parla lo sento vero, si vede dai suoi occhi che non alza barriere. Percepisco la sua sincerità e sento che in quei momenti ci uniamo. Quando mi abbraccia mi sento protetta. Potrei innamorarmi di Giovanni“. Insomma la Ursida non si è certo nascosta nell’esprimere cosa c’è tra lei e Longobardi.

La dama ha infine ammesso che in questi giorni si stanno sentendo e non appena sarà possibile, si incontreranno. Insomma, in barba agli attacchi, alle critiche, ai detrattori, sembrerebbe essere nata una nuova coppia a “Uomini e Donne”, anche se Giovanni e Veronica non hanno di certo lasciato la trasmissione nel migliore dei modi.