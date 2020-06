U&D, Veronica Ursida contro tutti

Ci sono state molte novità nell’appuntamento di mercoledì 3 giugno con la trasmissione di canale 5, “Uomini e Donne” che ha visto al centro dell’attenzione Veronica Ursida. In particolare il riferimento è al suo confronto con Giovanni, ma il rapporto tra i due non sembra evolvere nel modo atteso e non sono mancate le contraddizioni pronte a mettere in pericolo la storia.

Tina Cipollari, in merito a tale questione, si è sempre distinta per essere sospettosa nei confronti della Ursida. L’ultima puntata ha visto nuovi cambiamenti, in quanto Veronica ha dovuto fare i conti con le critiche dopo aver ricevuto il corteggiamento da parte di un’altra persona. La wedding planner ha ricevuto un mazzo di rose da un corteggiatore, che è stato determinante per farla finire nella bufera.

In seguito a questo colpo di scena, la Cipollari ha sottolineato che i suoi dubbi si sono rivelati piuttosto veritieri. Il nuovo corteggiatore è Luca che, già nelle puntate precedenti, aveva provato invano a ottenere il numero di Veronica, che aveva assecondato il tronista. Tina Cipollari si è detta incredula, sicura del fatto che tra Veronica e Luca sia in atto un accordo, altrimenti un uomo rifiutato dalla Ursida non avrebbe avuto alcuna ragione di mandarle un mazzo di rose.

Luca, dal canto suo, ha provato a rispondere alle critiche dell’opinionista, sostenendo di essersi comportato in questo modo per fare la conoscenza di Veronica. I sospetti sulla buona fede della Ursida sono aumentati per via di una sua diretta Instagram, alla quale avrebbe preso parte lo stesso Luca.

Quest’ultimo è arrivato nello studio, ma Veronica ha negato di averlo visto in precedenza, provocando la rabbia di Giovanni, il quale è rimasto molto deluso e si è sentito preso in giro a causa del comportamento della ragazza.