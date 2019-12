U&D, Veronica da iena a Biancaneve. Tina Cipollari furiosa: "Ti senti la Bellucci della situazione?"

La nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico – trasmessa venerdì 6 dicembre 2019 – ha visto protagonista, dopo Giulio Raselli e le sue due corteggiatrici, anche la neo tronista Veronica Burchielli – al centro di grandi polemiche sul web – che ha dovuto tener testa all’attacco dell’opinionista Tina Cipollari.

Come in molti ricorderanno, la Burchielli è diventata tronista subito dopo aver rifiutato Alessandro Zarino; una situzione che ha suscitato molti dubbi da parte dei telespettatori e fan del programma. Come di consueto Maria ha esordito chiedendo a Veronica con quale video delle esterne avesse voluto iniziare, ma la ragazza, ormai tronista, sembra aver dismesso la pelle di leonessa che tanto l’aveva contraddistinta quando era la corteggiatrice di Alessandro.

L’attacco di Tina a Veronica

Una metamorfosi che ha fatto andare su tutte le furie la Cipollari, che sarcastica ha commentato dicendo che il comportamento di Veronica sembrava qeullo di Biancaneve. Tina s’infiamma subito, quindi chiosa dicendo: “Ma tutto quel carattere che avevi che fine ha fatto? Ora sembra che stai a dormì, ma chi sei realmente te?“.

Il pubblico sembra proprio dalla parte di Tina, mentre Veronica cerca di spiegare che sta ricominciando un nuovo percorso da tronista, quindi ci sta che in questo momento è un attimo più calma e tranquilla. Tina ha tenuto a sottolineare che la determinazione e il fare così agguerrito e aggressivo che la ragazza ha avuto fino a qualche settimana prima non può sparire improvvisamente.

L’intervento di Tina nei confronti di Veronica è pretestuoso? Secondo Valerio bisogna dare a Veronica il tempo per ambientarsi. Tina si domanda, legittimamente, rivolgendosi a Veronica: “Ma quando i ragazzi del programma riescono ad arrivare ad ottenere il trono, si sentono la Bellucci della situazione?“.

Tina, insomma, lamenta che i protagonisti del programma appena diventano tronisti perdono quella verve che invece li aveva contraddistinti prima, come se avessero ottenuto un posto al Senato, cioè non contribuiscono più ad animare il programma. Veronica ha tenuto a precisare che il suo obiettivo non è mai stato il Trono.

Veronica si è giustificata dicendo che si è emozionata, a quel punto Tina, stanca di sentir dire stupidaggini, è uscita dallo studio dicendo: “Basta, mi sono rotta le p..le“. Veronica, subito dopo, sembra aver riacquistato improvvisamente la sua verve, lasciandosi andare ad un accorato sfogo, durante il quale è tornata a parlare del massacro dei social a causa del suo no ad Alessandro.

Veronica lamenta che ormai agli occhi di tutti lei è diventata la carnefice e Alessandro la vittima, però il percorso che hanno fatto nel programma non viene minimamente considerato. Sarà così?