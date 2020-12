U&D, Valentina e i rapporti intimi con Nicola: l’ex cavaliere chiarisce la sua posizione

Nella scorsa puntata di “Uomini e Donne” Valentina Dartavilla Lupi è stata coinvolta in una sorta di scandalo per aver intenzionalmente omesso alcuni particolari su passate conoscenze nel programma di Maria De Filippi. In pratica la dama avrebbe chiesto a Costantino, un cavaliere rimasto per poco tempo in trasmissione, di raccontare solo parte della serata trascorsa insieme e di non rivelare i momenti di intimità.

Questo ha scatenato anche l’ira della padrona di casa che non ha gradito per nulla questo comportamento. Maurizio, il cavaliere che sta uscendo con Gemma e che ha sollevato questo polverone intorno alla Dartavilla Lupi, ha anche rivelato un probabile accordo tra Valentina e Nicola Mazzitelli con il quale – secondo la testimonianza di Guerci – sarebbe dovuta uscire al ritorno del cavaliere in trasmissione. Non solo, sembrerebbe che anche con lui ci possano essere stati momenti di passione mai raccontati.

Uomini e Donne, le parole di Nicola Mazzitelli

Nicola Mazzitelli, reduce da un lungo periodo di malattia per aver contratto il Coronavirus che ha causato la sua assenza da “Uomini e Donne”, esce allo scoperto e chiarisce una volta per tutte la sua posizione in questa ingarbugliata bagarre: “Mi avete infangato per 15 giorni dove era stato scritto che ero io che ero andato a letto con Valentina e invece oggi in puntata è uscito che è stato Costantino a mettersi d’accordo con lei e ad andare a letto con lei. Io con Valentina ci sono uscito l’ultima volta venerdì 27 e ho detto alla redazione che avrei chiuso con lei. Dopodichè non sono più andato in trasmissione perchè ho avuto il Covid per tre settimane”.

Prende nettamente le distanze da questa sorta di complotto e si dichiara totalmente estraneo ai fatti. Quindi, secondo le sue parole, non sarebbe stato d’accordo con Valentina per uscire insieme dal programma e tanto meno avrebbe avuto rapporti intimi con lei. Inoltre, tiene a precisare che al momento sta lavorando in una gelateria ed è impossibilitato a tornare in trasmissione, ma ha voluto comunque far sapere che non ci sono mai stati momenti intimi con Valentina: “Quando avrei avuto il tempo di andare con questa donna? non c’è nessun messaggio in giro di me e Valentina ma solo di Costantino. La prossima volta prima di sparare ca***te chiedete, perchè io non ho fatto niente, non l’ho neanche mai sfiorata“.

In puntata Valentina ha dichiarato di aver sentito un paio di volte Nicola tramite messaggio nell’ultimo periodo. Ha anche ammesso di provare un interesse per lui e, se fosse tornato in trasmissione, avrebbe di certo voluto continuare la conoscenza con lui. Affermazioni che hanno scatenato l’ira di Armando Incarnato: giustamente il cavaliere napoletano ha fatto notare che i due, prima dell’abbandono forzato di Nicola, si erano lasciati e ora questo cambio di rotta improvviso non può che far nascere dei dubbi.