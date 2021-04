U&D, Valentina Autiero spara a zero sulla tronista Samantha e sul cavaliere Luca

A “Uomini e Donne“, la tronista Samantha Curcio non convince più di tanto. La prima tronista curvy della storia del talk show dei sentimenti, si è presentata benissimo ma pian piano ha perso sempre più consensi. Il suo modo di approcciarsi ai corteggiatori, i pensieri espressi, insomma tutto, non convince più di tanto. Durante la puntata dell’8 aprile un’ex dama si è schierata contro Samantha.

Si tratta di Valentina Autiero, che per tanti anni è stata in trasmissione, ha deciso poi di lasciarla insieme alla sua fiamma di allora, Germano, ma le cose non sono poi andate per il verso giusto. L’ex dama però continua a guardare la trasmissione e ha detto la sua a proposito di Samantha e del cavaliere Luca. Attraverso delle storie Instagram, la Autiero ha preso di mira entrambi i protagonisti di “Uomini e Donne”.

Samantha ha ancora una volta tirato fuori il discorso che il suo corteggiatore Alessio, sarebbe un figlio di papà che nella vita non è abituato a rimboccarsi le maniche né a guadagnarsi le cose. Alessio si è sentito giudicato per questo e proprio a tal proposito la Autiero ha sbottato: “Quanta ipocrisia in questa ragazza. Ora se uno non ha affrontato alcuni problemi non sarà mai in grado di affrontarli. Lei è superiore e più brava perché ha sofferto, no vabbè!“.

Valentina ha confessato di aver sofferto anche lei nella vita, ma non per questo si sente di giudicare chi è stato più fortunato. L’ex dama ha ammesso di non tollerare affatto Samantha. É stato poi il turno di Luca e anche in questo caso, la Autiero non si è risparmiata. A suo dire, il cavaliere racconterebbe le serate trascorse con le dame, solo per stare al centro dello studio.

Insomma ne ha avuta una per tutti, Valentina. Sicuramente l’ex dama era una di quelle che si intrufolava in qualsiasi situazione, intervenendo e dicendo la sua. La sua assenza si sente e chissà se tornerà o meno nel parterre femminile. La Autiero ha più volte ammesso di essere single e che le piacerebbe tornare, chissà se la De Filippi accoglierà la sua richiesta.