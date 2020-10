U&D, un cavaliere si dichiara a Gemma: "Mi sono innamorato di te"

A “Uomini e Donne“, Gemma è sempre alla ricerca del grande amore, di nuove emozioni e di una storia forte e intensa che le faccia battere il cuore. Diverse scelte sbagliate da parte della dama, le hanno attirato addosso molte critiche, come la decisione di frequentare Nicola Vivarelli, di 44 anni più giovane. La conoscenza non è poi andata a buon fine, ma la “macchia” resta.

Difatti, soprattutto gli opinionisti Gianni e Tina in primis, non fanno altro che attaccare la Galgani asserendo che è alla ricerca di un uomo che sia molto più giovane di lei. Durante la messa in onda della puntata del 1 ottobre, dopo che la nuova dama Cristina ha esortato Gemma ad essere più positiva per trovare l’amore, la dama torinese è stata fatta accomodare al centro dello studio.

Maria De Filippi, le ha annunciato che due nuovi cavalieri avevano scritto per conoscerla. Francesco e Franco hanno fatto il loro ingresso in studio e si sono presentati. Franco ha ammesso di essersi innamorato di Gemma e le ha fatto una vera e propria dichiarazione. “Prima della pandemia pesavo 96 kg. Poi durante la quarantena, essendo un operaio in cassa integrazione, sono dimagrito 26 kg per te, perché non mangiavo più e mi sono innamorato di te. Quando scrivo sul telefono Gemma viene fuori un diamante“, ha asserito l’uomo.

La dama torinese pare sia stata colpita dal cavaliere, tanto che ha deciso di tenerlo e mandato a casa Francesco. Quest’ultimo non ha per niente gradito la scelta della Galgani e ha trovato appoggio in Tina, che aveva già predetto il finale. Anche Sperti è intervenuto, dichiarando: “Francesco lei ha preferito Franco perché è più giovane“. A fargli eco, la Cipollari: “Francesco sta tranquillo, tanto tra due anni la troverai ancora qui“.

Il cavaliere ha prontamente risposto e scherzando ha affermato che potrebbe tornare per corteggiare Tina. A quel punto Gemma è intervenuta e infastidita ha asserito: “Almeno ho scoperto prima che tipo di persona è visto che ha dato ragione a Tina Cipollari“. L’uomo ha poi lasciato lo studio e la dama torinese ha ballato con Franco.