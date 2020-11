U&D, tutti contro Gemma dopo il suo abbandono dello studio: Tina la attacca pesantemente

A “Uomini e Donne” le sorprese non finiscono mai e come sempre, le protagoniste sono l’opinionista Tina Cipollari e la dama Gemma Galgani. Che tra le due donne non scorra buona sangue è ormai risaputo. I loro siparietti trash sono sotto gli occhi di tutti e quando appaiono insieme in video, la lite e lo scontro divampano. Durante la messa in onda della puntata del 5 novembre, si è ripartiti da dove ci si era interrotti: Gemma che lascia lo studio in lacrime perché offesa pesantemente da Tina.

Naturalmente Maria De Filippi ha nuovamente introdotto l’argomento e dopo aver mandato in onda un filmato nel quale la Galgani si sfoga, ha fatto entrare la dama torinese in studio, sulle note di “Una lacrima sul viso” di Bobby Solo. Tina, come ampiamente prevedibile, l’ha subito attaccata. Non è stata l’unica però, anche Gianni Sperti, la dama Valentina e il cavaliere Alessio, si sono schierati dalla parte della Cipollari.

A detta di Sperti, Gemma ha esagerato con le lacrime e soprattutto, secondo l’opinionista, ciò che realmente l’ha turbata è stato vedere Giorgio felicemente fidanzato e ciò le ha provocato il ricordo della loro storia. La Galgani ha ribadito che le parole di Tina sono state molto forti, mentre la vamp ha sottolineato il suo punto di vista, ovvero che non le ha detto nulla di diverso di ciò che pensa di lei e che lei sa benissimo.

Le due donne si sono insultate come sempre, con la dama torinese che ha etichettato la sua nemica come una donna falsa perché ha atteso il momento giusto per avvicinarsi a lei e parlare a voce bassa. La Cipollari ha affermato che in realtà Gemma si comporta in maniera subdola, dato che quando è sicura che nessuno la vede inizia a stuzzicarla.

Gemma ha tirato in ballo Valentina, che è seduta dietro di lei e le ha chiesto di parlare qualora avesse sentito. La dama non si è tirata indietro, ma ha dato ragione a Tina e non alla Galgani, affermando che è stata la dama torinese ad iniziare, stuzzicando l’opinionista. Tina è allora esplosa urlando: “Mi provoca!“. Le due hanno poi proseguito parlandosi sopra l’un l’altra e offendendosi a vicenda, e come ormai da consuetudine la discussione è diventata infuocata.

La Cipollari si è poi soffermata sulle continue provocazioni di Gemma che le dice: “Vai a far merendina“. A quel punto Tina ha tirato in ballo Gianni, il quale le ha dato ragione e rivolgendosi alla Galgani le ha detto: “Ogni volta ti rivolgi a lei con questa frase e con un tono come se le volessi dire ‘sei grassa’, dai basta ha stancato questo mood di far la vittima. Discuti con lei, vi punzecchiate a vicenda ma non puoi sempre far la vittima“. La dama torinese si è ancora una volta giustificata attribuendo il tutto alla pianta grassa che Tina porta in studio (il famoso cactus).

Anche il cavaliere Alessio ha preso parola per lasciare la sua testimonianza. A detta di Alessio, mentre si è consumato il fatto lui era alla macchinetta a prendere il caffè e Tina sarebbe passata e avrebbe detto una sola cosa a Gemma, in risposta a quello che lei le avrebbe detto in precedenza. Dunque anche secondo Alessio, Gemma avrebbe esagerato. La De Filippi ha poi cambiato discorso e si è concentrata sull’uscita della Galgani con il cavaliere Mario.