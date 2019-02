U&D Trono Over, il bacio della riconciliazione tra Gemma e Rocco

L’ultima puntata del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over” si è aperta con l’annuncio di Maria De Filippi riguardante il compleanno della protagonista principale del programma, cioè la dama del parterre femminile Gemma Galgani, che riceve sin da subito un regalo speciale da parte della sua acerrima nemica, l’opinionista Tina Cipollari, che ha abbigliato a festa con dei palloncini colorati la mummia Gems.

Dopo aver visionato il consueto Rvm riassuntivo dei fatti più importanti e salienti della scorsa puntata – i misteriosi giochetti erotici citati da Rocco, la conoscenza con Marcello – la dama torinese ha fatto dei doverosi chiarimenti ricordando il suo essere sentimentale per poi lanciare una frecciatina al vetriolo a Marcello.

Il bacio tra Gemma e Rocco

Nonostante la frequentazione con il cavaliere Marcello, la scintilla tra i due non è scoccata. Salutato Marcello, si passa a Rocco con cui dopo qualche battuta inizia la polemica, diatriba in cui si inserisce anche Barbara De Santi. La dama torinese non sembra però essere particolarmente entusiasta di riallacciare con lui.

Nel corso dell’ultima puntata del Trono over Gemma e Rocco sono tornati a parlare dell’argomento del momento cioè quello dei “giochetti erotici“, infatti mentre Gemma ha precisato che è una persona sentimentale ed ha un’altra interpretazione della vita amorosa, Rocco si è precipitato a chiarire che si trattava soltanto di abbigliamento sensuale, ma nulla di più.

La dama torinese, chissà se imbarazzata da certi argomenti, ha sottolineato il fatto che Rocco è troppo diretto, parole che hanno suscitato l’immediata reazione del cavaliere che ha ricordato come lei stessa avesse parlato spesso di certi argomenti. Poi il cavaliere ha invitato Gemma a cena fuori per festeggiare il suo compleanno, e stavolta Gemma non si è tira indietro, accettando il gentile invito.

Dopo l’invito a cena è arrivato il momento del ballo e sulle note di una celebre canzone di Renato Zero, Gemma e Rocco sembrano aver ritrovato armonia, intimità e serenità, tanto che il cavaliere ha baciato la dama torinese più di una volta, baci della riconciliazione che fanno ben sperare per un loro ritorno di fiamma.