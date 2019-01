U&D Trono Over, Gianni Sperti asfalta Aruta: "Se ce l’ha fatta Sossio, allora tutti ce la possono fare"

La puntata di martedì 15 gennaio del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over” è stata davvero ricca di emozioni e colpi di scena, tra i tanti anche quello del cavaliere del parterre maschile Sossio Aruta che ha fatto una bellissima dichiarazione d’amore alla sua bella e sensuale compagna Ursula Di Bennardo.

Una puntata all’insegna delle lacrime, dunque, dove alla commozione e alle emozioni si è mescolata anche l’irriverente e spigolosa ironia degli opinionisti, che proprio in questa ocasione non potevano certo star zitti e non commentare quanto accaduto tra il calciatore e Ursula, reduci dalla penosa partecipazione a “Temptation Island Vip“, dove Aruta ha avuto occhi solo per le tentatrici, dimenticando di avere una fidanzata dall’altra parte del villaggio.

Gianni Sperti umilia Sossio Aruta

Da settimane ormai – se non mesi – tra Sossio e Ursula le cose sembrano andare bene, i due infatti hanno ritrovato il loro equilibrio di coppia e la loro serenità, messa a dura prova dalla burrascosa esperienza a “Temptation Island Vip”. Nella puntata di “Uomini e Donne Trono Over” del 15 gennaio il calciatore ha chiesto alla dama – più sensuale che mai fasciata in un abito lungo rosso – di lasciare la trasmissione insieme.

Come sempre accade alle coppie che ormai hanno consolidato il loro legame, l’addio al programma diventa una conseguenza naturale. Mentre Sossio diceva ad Ursula che è stata l’unica donna a trovare le chiavi del suo cuore e a entrarci, quindi dichiararle amore folle – con tanto di consgna di anello – qeulla lingua “biforcuta” di Gianni Sperti si apprestava a commentare l’incredibile siparietto.

Sia l’ex ballerino che Tina Cipollari sono stati da sempre dubbiosi e critici nei confronti di Sossio Aruta, che con certi suoi modi di fare e parole ha scatenato delle vere e proprio bufere mediatiche e non solo. Con fare piuttosto acido – e chissà se non anche con un pizzico di invidia – Gianni ha detto: “Se ce l’ha fatta Sossio, tutti ce la possono fare“.