U&D trono over, Gemma restituisce l’anello a Rocco: "Non è un brillante". Tina e Gianni partono all’attacco

Gemma Galgani e Rocco Fredella hanno messo la parola fine alla loro storia, nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 14 gennaio. La bionda torinese ha deciso di interrompere la sua conoscenza con Rocco, riportando tutti a quel fatidico 4 settembre che segnò la fine della sua relazione con Giorgio Manetti. Infatti, come in quell’occasione, anche questa volta il suo cavaliere era all’oscuro di quella che, per Gemma, era invece una decisione imprescindibile.

La reazione di Rocco non si è fatta attendere e, molto animatamente, ha inveito contro la dama, fino ad arrivare a tirare in ballo un anello che le aveva regalato e non vedeva al dito di Gemma. Visibilmente innervosito, ha messo l’accento sul fatto che quel regalo era stato comprato non senza sacrifici e il completo disinteresse della Galgani lo stava ferendo moltissimo: “A me quell’anello è costato, mi sono tolto dei soldi dal mio pane quotidiano“.

Gemma restituisce l’anello a Rocco

Gemma, però, pur non indossandolo, rivela di averlo portato con sé e lo restituisce a Fredella con un sarcastico: “Te lo vorrei ridare in maniera tale che tu non possa averne un disagio economico“. Poi, forse indispettita dal fatto che alcune dame del parterre femminile e tra il pubblico presente in studio fosse uscita la parole “brillante“, Gemma precisa che non si tratta di quel tipo di anello.

Rocco allora si alza in piedi e inveisce contro di lei, urlandole che non c’entra nulla che tipologia di anello sia, ma il perché glielo avesse regalato: “Io quell’anello te l’ho regalato con il cuore!“.

La precisazione di Gemma non piace nemmeno agli opinionisti, Tina e Gianni, che si scagliano contro la Galgani rea – secondo loro – di aver voluto sminuire questo regalo e di non averlo accettato proprio perché non era prezioso: “Che squallore che sei – attacca la Cipollari – è il gesto che devi apprezzare, ma ringrazia Dio che ancora ti regalano qualcosa” e Gianni rincara la dose: “Il valore di un regalo non si vede dal diamante, ma da come l’ha fatto col cuore“.