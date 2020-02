Una puntata molto accesa è quella andata in onda oggi su canale 5. La nuova puntata di Uomini e Donne dedicata come al solito al trono over è stata caratterizzata dal classico scontro tra Gemma e Tina. Nello studio di Maria De Filippi oggi abbiamo assistito ad un nuovo caso di bullismo da parte di Tina Cipollari nei confronti della dama torinese, Gemma Galgani.

Tina Cipollari, come aveva precedentemente promesso in trasmissione ha infatti riportato in puntata qualche vecchia fiamma di Gemma, corteggiatori che il pubblico di Uomini e Donne si era ormai dimenticato. Ricordiamo ai lettori che Tina Cipollari ha deciso di intraprendere questa ricerca delle storie di Gemma qualche settimana fa, quando dotandosi di una cartina geografica, la quale mostrava tutte le foto delle fiamme passate della dama torinese in 10 anni di trasmissione ci avvertì che avrebbe riportato tutti i cavalieri in puntata.

La famosa opinionista di Uomini e donne ha esortato i corteggiatori a non aver paura a dire la verità nel corso della puntata. Tina ha promesso che continuerà a portare in trasmissione delle vecchie fiamme di Gemma. Tra gli amori passati che hanno presenziato oggi in puntata erano presenti in tanti uno di loro è riuscito anche a generare del nuovo interesse nella dama torinese.