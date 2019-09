U&D Trono Over, Barbara De Santi spara a zero contro Gemma Galgani: più esilarante che seducente

Nel corso dell’ultimo appuntamento con il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” dedicato ai senior, si è assistito alla consueta sfilata delle dame, che stavolta aveva per tema la seduzione. La rappresentazione ha creato momenti di conflitto e polemica ma anche di grande ilarità, grazie a Gemma Galgani, che per l’occasione ha scelto di indossare un abito alla Marilyn Monroe.

Anche la professoressa del parterre femminile, Barbara De Santi, ha indossato un abito molto appariscente – rosso con una vistosa scollatura che lasciava poco alla fantasia – che divide l’opinione dei presenti in studio, infatti mentre la maggior parte dei cavalieri apprezza, la dama incassa le critiche della Cipollari, che sebbene abbia apprezzato il modo in cui ha sfilato Barbara, non ha condiviso la scelta dell’abito.

Barbara contro Gemma: l’outfit divide

Dopo aver registrato i voti ottenuti, la proffessoressa ha lanciato una frecciatina alla sua collega torinese, Gemma Galgani, a cui ha detto: “Il tema è la più seducente, non la più esilarante“. Per poi chiosare rincarando la dose e dicendo: “Sei stata esilarante, ma non avevi niente di seducente“.

Gemma, più agguerrita che mai, ha voluto difendere la propria scelta di fare una sfilata rievocando la grande diva hollywoodiana, riproponendo l’epica scena del soffio di vento sotto al vestito, cosa che ha mandato in tilt lo studio e obbligato la produzione a censurare delle immagini improponibili in tv.

La dama bresciana non capisce, inoltre, per quale motivo le parole di Gemma sono state lette da Maria De Filippi, mentre il commento che Barbara aveva fatto per la sua sfilata no. Ogni occasione è buona per le due dame, quindi, per punzecchiarsi e lanciarsi nuove accuse, insinuazioni e creare polemiche talvolta anche sterili e pretestuose. Più di una volta Barbara ha detto che secondo lei la torinese non è in cerca dell’amore, bensì della popolarità.