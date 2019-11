U&D trono over, 18 novembre: Riccardo stanco delle accuse di Ida la aggredisce facendola piangere

Nella puntata di lunedì 18 novembre, ritorna il classico appuntamento con il trono over di Uomini e Donne, nella famosissima trasmissione di Maria De Filippi, che verrà trasmessa alle 14,45. Grazie alle anticipazioni ufficiali di “Wittytv” possiamo dire con certezza che la puntata sarà molto movimentata, infatti le protagoniste saranno sempre le stesse: Gemma Galgani e Ida Platano.

Si parlerà nello specifico della storia tra Ida e Riccardo, che non sembrano riuscire a trovare un punto d’incontro dopo essersi avvicinati di nuovo. La passione ritrovata dai due non è riuscita a riportare tranquillità nella coppia come speravano i fans, infatti dopo neanche due settimane dal loro riavvicinamento i problemi sembrano non mancare.

Ci sarà un confronto tra i due al centro dello studio ancora una volta; sembrerebbe che la Platano non sia soddisfatta per il poco ardore nella relazione. Le dichiarazioni di Ida però faranno infasatidire Riccardo che la accuserà di non potersi mai rilassare proprio per colpa sua: “Ma tu cosa mi hai dato Ida, che ti lamenti sempre?“, sono le parole con cui Riccardo risponderà a tono alla sua donna; la reazione esagerata di Riccardo sembrerebbe derivare dallo stress conseguente ai litigi dei due. Le parole forti rivolte da Riccardo porteranno la Platano a scoppiare in lacrime durante la trasmissione

Tina Cipollari interverrà nel litigio tra i due amanti. L’opinionista farà aprire gli occhi al cavaliere, sostenendo che se in un rapporto di coppia è presente dell’intesa tra i due amanti, malgrado i vari problemi si riuscirà sempre a superare tutto.

Successivamente la De Filippi si troverà a fronteggiare la situzione domandando a Riccardo se prova ancora quello che sentiva prima e se Ida gli piaccia ancora come la prima volta, ottenendo ovviamente una risposta positiva. Non possiamo sapere se stesse mentendo o dicendo la verità anche se a fine puntata i due sono partiti insieme, infatti è apparso uno scatto dei due amanti nel profilo Instagram di Riccardo.