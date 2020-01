U&D, trono classico: Tina fa i complimenti a Giulio per la sua scelta, Gianni e Giovanna lo accusano

A “Uomini e Donne” la scelta di Giulio Raselli è andata in onda e anche alla fine del suo percorso le polemiche non sono di certo mancate. Il tronista dopo cinque mesi intensi e travagliati ha scelto la bella Giulia D’Urso, preferendola alla sua rivale Giovanna Abate. Sia il momento della scelta, che quello della non scelta sono stati abbastanza forti.

In particolare il momento che Giulio ha vissuto con Giovanna è stato molto infuocato, difatti quando il tronista le ha comunicato che non sarebbe stata la sua scelta, la ragazza è subito esplosa. Andando con ordine, Giulio fin dalle prime parole del suo discorso, ha fatto intuire a Giovanna che non sarebbe stata la sua scelta e la ragazza ha subito chiosato: “Quindi la tua scelta non sono io“.

Da quel momento i due hanno iniziato ad attaccarsi a vicenda, con Giulio che ha rimarcato quanto pensi spesso a Giulia, e Giovanna è andata su tutte le furie. Ha rimarcato quanto avesse capito che l’interesse del tronista nei riguardi della sua antagonista fosse reale e ha spiegato che se era pesante è stato semplicemente per tutelarsi, dato che aveva capito quale fosse l’epilogo della storia.

Ha accusato Giulio di non essere stato sincero nei suoi riguardi e di avere delle titubanze sui sentimenti del tronista, mentre si è detta certa e sicura dei suoi. Il pubblico ha applaudito alle parole di Giovanna e in quel momento la polemica tra i due è divampata. Giulio ha rimarcato l’autenticità del suo percorso con Giovanna e di come non l’avesse presa in giro, ma la ragazza non è stata affatto convinta dalle parole del tronista.

Giulio allora ha dichiarato: “Riesci a rovinare ogni momento” e pronta è arrivata la replica di Giovanna: “Il momento lo hai rovinato tu, sei fuori di testa“. E allora il tronista visibilmente arrabbiato, come un fiume in piena ha asserito: “Se il mio cuore mi porta da un’altra parte è colpa mia? Se sono innamorato di un’altra persona devo dire scusa a lei? Ma dove esiste“.

In quel momento Giovanna si è alzata dalla sedia e mentre Giulio provava a salutarla lei si è allontanata e allora il tronista ha chiosato: “Guarda per me te ne puoi andare” e allora Giovanna prima di uscire gli ha risposto: “Avrei voluto usare più parole per screditarti, ma tu riesci a screditarti da solo” e subito ha abbandonato lo studio, salutando a malapena Maria De Filippi.

Il momento della scelta invece è stato molto emozionante con Giulio ha detto a Giulia di essersi innamorato di lei e la ragazza visibilmente commossa gli ha risposto di si. Al termine del ballo e dei consueti petali rossi, Maria ha notato la commozione di Tina, confermata dalla stessa opinionista, la quale ha dichiarato parole dolci nei riguardi della nuova coppia.

Ha asserito che si tratta di una delle scelte più belle che abbia mai visto, che si era accorta del sentimento provato da Giulio da tempo e ha chiuso il suo discorso augurando tanta felicità alla nuova coppia. A quel punto è intervenuto Gianni, il quale tifava da sempre per Giovanna e anch’esso ha accusato Giulio di non essere stato vero nei riguardi della Abate e di averla solo presa in giro. Nonostante le polemiche però la scelta è andata a buon fine e Giulio e Giulia sono una nuova coppia.