U&D trono classico, durissimo scontro tra il tronista Carlo e l’opinionista Lorenzo: "Svegliati la ninna nanna è finita"

Durante la messa in onda della puntata del 16 gennaio del trono classico di “Uomini e Donne” è andato in onda un accesissimo scontro tra il tronista Carlo Pietropoli e l’ex tronista e oggi opinionista, Lorenzo Riccardi. Dopo l’esperienza vissuta, Riccardi è tornato in trasmissione in pianta stabile, proprio nelle vesti di opinionista e non perde occasione ogni volta per dire la sua e attaccare chi a suo dire ha torto in quel momento.

Ciò è quanto accaduto con Carlo, difatti il tronista ha assunto un atteggiamento che non è andato giù a Lorenzo, il quale ha iniziato a sbottare. Andando con ordine, Carlo non ha ancora delineato il proprio percorso e nella puntata in questione è apparso diverso rispetto al solito, particolarmente su di giri, utilizzando dei toni alquanto accesi nei riguardi delle sue corteggiatrici.

Il disagio di Carlo nasce dal fatto che, a suo dire, nessuna delle corteggiatrici sia realmente interessata a costruire qualcosa di concreto con lui, mentre le sue intenzioni sono quelle di trovare per davvero la donna della sua vita e formare una famiglia. Nel manifestare il proprio punto di vista, il tronista ha utilizzato toni abbastanza forti e ciò ha portato Lorenzo ad intervenire.

Riccardi gli ha fatto notare che avrebbe dovuto abbassare i toni e Carlo alzandosi dalla poltrona rossa e avvicinandosi all’opinionista, deciso gli ha risposto: “Sto parlando, non mi rompere le p***e“. A quel punto Lorenzo è esploso e sbroccando gli ha detto: “Con me stai a fare il fenomeno, siediti!“. Ha poi replicato Carlo: “A fare il personaggio sono buoni tutti!“.

Lorenzo inarrestabile ha poi proseguito: “Abbassa la cresta, a me non fai paura. Sei un bamboccione, è questo quello che pensa la gente! Svegliati! Dormi in piedi, hai trent’anni! La ninna nanna è finita“. Nell’epocale scontro è intervenuta anche Tina Cipollari, la quale ironicamente ha chiosato: “Oggi mi sento in pericolo!“.

Insomma lo scontro tra i due ragazzi è stato abbastanza forte e intenso, il pubblico in studio era visibilmente schierato dalla parte di Lorenzo, non condividendo l’atteggiamento assunto da Carlo. D’altronde sono due ragazzi con un carattere abbastanza forte e se si beccano lo scontro è assolutamente assicurato.