U&D, tre cavalieri non accettano l’invito della redazione anche se uno ammette: "Sono comunque attratto da Ida Platano"

La nuova stagione di “Uomini e Donne” è ripartita. La scorsa settimana sono state registrate le prime due puntate e oltre alla presentazione dei nuovi tronisti, Gemma che si è rifatta il seno, sono stati mostrati anche i partecipanti dei parterre maschile e femminile del trono over. Vecchi protagonisti sono tornati, tra cui Ida Platano, Isabella Ricci, Armando Incarnato.

Altri invece hanno rifiutato l’invito della redazione. Si tratta di personaggi che, seppur marginalmente rispetto ad altri, lo scorso anno hanno occupato la scena. Si tratta di Alessandro Pitti Inticu, Germano Avolio e Nicola Mazzitelli. Germano era uscito con la dama Valentina Autiero tra le polemiche, ma le cose non sono poi andate per il verso giusto. Nicola fu colpito da una bufera e accusato quando già era fuori, mentre Alessandro fu protagonista insieme a Maria Tona.

Oggi, tutti e tre non prenderanno parte al parterre maschile perché fidanzati. Germano sta insieme a una ragazza conosciuta dopo la trasmissione e come esso stesso ha ammesso, ne è innamoratissimo. È impegnato in un nuovo progetto che in qualche modo richiama il mondo della televisione, ma nulla a che vedere con l’amore o l’altro sesso. Anche Alessandro, esattamente come i suoi ex colleghi di trono, è stato intervistato.

Il cavaliere ha spiegato di essersi fidanzato nuovamente con la sua ex storica. Si sono risentiti, rivisti ed è scoccata per la seconda volta la scintilla. Ovviamente non tornerà in trasmissione, sia per rispetto alla sua storia che per quello nei riguardi della redazione. Come lo stesso Alessandro ha ammesso, ci sono state in passato persone che nonostante fossero impegnate hanno comunque preso parte al talk show, prendendo tutti in giro.

Stessa sorte è toccata a Nicola. L’ex cavaliere ha spiegato che lei è una ragazza di 18 anni più giovane, già in passato si sono conosciuti ma allontanati perché lei era troppo piccola. Si sono risentiti quando lui era ancora in trasmissione e da quel momento hanno ripreso a frequentarsi. Nicola però ha spiazzato parlando di Ida Platano.

Mazzitelli ha rinnovato la sua attrazione per la Platano, ritenendola sempre una bella donna. A tal proposito, il cavaliere ha dichiarato: “Si vede che non era destino con Ida. L’ho cercata ma non l’ho mai trovata. Resta una bella donna“. Insomma, il parterre maschile è tutto rinnovato e sicuramente non vedremo questi ormai tre ex protagonisti perché oggi sono felici e innamorati.