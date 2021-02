U&D, torna Veronica Ursida e smentisce Maria De Filippi

A “Uomini e Donne” si è tanto parlato di Veronica Ursida. Nonostante la dama non facesse più parte del parterre femminile del trono over, è stata tantissime volte tirata in ballo. Armando Incarnato l’ha accusata, Gianni Sperti l’ha tacciata di falsità nei riguardi del programma e la sola a difenderla era la sua amica Aurora Tropea. Quest’ultima però, dopo quanto accaduto ha diffidato il programma e non vi fa più parte.

Veronica però ha deciso di replicare personalmente alle accuse che le sono state mosse e così, durante la messa in onda della puntata del 12 febbraio è tornata in trasmissione e abbiamo assistito ad un confronto che doveva nascere come Veronica vs Armando, ma ben presto si è trasformato in Veronica vs tutti. Non appena la Ursida ha messo piede in studio, Incarnato le si è subito scagliato contro.

Armando ha subito accusato l’ex dama di essere bugiarda, sottraendosi al faccia a faccia salvo poi tornare sui suoi passi e pungerla pesantemente. Il cavaliere ha assicurato di sapere molte cose sul conto della Ursida. Quest’ultima ha poi smentito Maria De Filippi. La conduttrice, durante una delle scorse puntate aveva ammesso che Veronica chiamava insistentemente la redazione per poter tornare nel programma.

La versione dei fatti della dama però è diversa. Secondo la Ursida, è stata la redazione ad invitarla in trasmissione per parlare della storia poi naufragata con Giovanni Longobardi e accomodarsi nuovamente nel parterre femminile. Queen Mary ha così chiamato in causa la redattrice Laura Frenna, la quale a sua volta ha smentito le asserzioni di Veronica e dichiarando di non aver mai pregato la dama di tornare.

Ciò che però ha interessato Veronica più di tutto, è stato il fatto di chiarire la sua posizione rispetto alle segnalazioni portate in puntata da Incarnato e che accusano la Urisda di essere una talpa. Colei che informa il web delle anticipazioni delle registrazioni, subito dopo che queste ultime sono terminate. La dama si è detta assolutamente estranea ai fatti.

Nessuno le ha creduto e così Veronica è stata attaccata da tutti i fronti. Oltre Armando e Sperti, anche Gemma le è andata contro. La Ursida ha detto alla dama torinese che non era stata lei ad offenderla sui social, ma nemmeno la Galgani le ha creduto. Difatti Gemma ha ritenuto Veronica colpevole di tutte le accuse ricevute sul web, in modo del tutto gratuito.