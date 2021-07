U&D torna in prima serata: svelata la messa in onda, il numero e il contenuto delle puntate

Siamo a luglio e per gli amanti del trash che la televisione italiana oggi offre, non si può non sentire la mancanza di “Uomini e Donne”. Il talk show dei sentimenti è in pausa estiva da circa un mese e mezzo e tornerà solo a settembre o non è così? Ebbene, non è affatto così perché “Uomini e Donne” è pronto per tornare prima di quanto si possa pensare.

Soprattutto rivedremo tutti i protagonisti in prima serata su Canale 5, a partire dal prossimo 14 luglio. Sorpresa! E mica tanto. Si tratta di repliche e non puntate inedite. Andando con ordine saranno trasmesse nuovamente le puntate speciali de “La scelta”. Era il lontano 2019, quando la vita di nessuno era stata sconvolta dal mostro invisibile e letale, e ognuno la conduceva con regolarità.

In quel periodo, a “Uomini e Donne” erano seduti sul trono Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez, Luigi Mastroianni e Teresa Langella. In occasione delle loro scelte, Mediaset e Maria De Filippi decisero di mandare in onda in prima serata il momento dedicato ai ragazzi. Vestiti a festa, in un castello con una cornice fiabesca e attorniati dalle persone a loro più care, Ivan, Luigi, Lorenzo e Teresa (con Andrea Dal Corso che le rispose no non presentandosi alla festa, salvo poi tornare sui suoi passi e oggi stanno ancora insieme) fecero la loro scelta.

E adesso quei momenti saranno riproposti, a partire appunto dal prossimo 14 luglio. A lanciare la notizia ci ha pensato il portale “Blasting news“. Ospiti d’eccezione furono Valeria Marini, Giulia De Lellis e Gemma Galgani oltre alla partecipazione straordinaria di Gianni e Tina. Dunque, dopo il grandissimo successo di “Temptation Island”, la De Filippi è pronta a prendersi anche il mercoledì sera di Canale 5.

D’altronde lei è sempre una garanzia e anche se il prodotto è in replica, non c’è da stupirsi se andrà bene comunque. In attesa che “Uomini e Donne” torni a settembre con nuovi e vecchi protagonisti e con pillole di sano e puro trash, ci godiamo nuovamente le scelte di Teresa, Lorenzo, Luigi e Ivan.