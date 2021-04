U&D, Tinì stupisce dopo l’esibizione di Gemma: "Sono delusa"

La puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 20 aprile ha regalato la sfilata delle donne. Il tema proposto è stato “Come una star” e tutte le dame si sono messe in gioco. Anche Gemma come sempre ha fatto la sua performance e come spesso accade, ha stupito e non poco. Tina l’ha guardata da casa, dato che ancora una volta era in collegamento.

La Galgani si è presentata con un look ispirato a Madonna e la sua ‘Like a Virgin‘. La dama torinese ha aperto le danze, accaparrandosi la promozione di Anahi e soprattutto la vittoria della sfilata. Gemma difatti si è classificata al primo posto, ottenendo tutti voti altissimi dai cavalieri che hanno espresso il loro parere.

Ad intervenire spiazzando, non è stata Tina Cipollari come si sarebbe potuto immaginare, bensì Tinì. La Cansino ha detto alla dama torinese di essere rimasta delusa dalla sua sfilata, perché non ha mostrato la giarrettiera. “Volevo dire a Gemma che sono rimasta delusa perché non ci ha fatto vedere la sua… Giarrettiera!“, queste le parole dell’opinionista che ha lasciato tutti interdetti.

Gemma ha accolto tutto ciò che le è stato detto con ilarità, dato il successo della sua sfilata. La dama torinese è stata seguita dalle altre dame, con Ida Platano che si è beccata i complimenti di Gianni Sperti. Anche Isabella ha conquistato l’opinionista, così come Angela. La dama ha interpretato Tina Turner, con Tina che l’ha criticata e Luca che le ha dato un voto basso.

Il voto del cavaliere è da ricondurre alla loro conoscenza finita male. Ciò ha portato Sperti a criticarlo. “Bello ricevere un voto di incoraggiamento da un tuo ex, l’ho trovato di cattivo gusto“, queste le parole dell’opinionista. Maria De Filippi invece non ha potuto far a meno di notare che Roberto, nuovo pretendente di Gemma, ha dato voti alti a tutte.