U&D, Tina tuona a Gemma: "Hai sempre fatto l’amante". Arriva la reazione furiosa della Galgani

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 18 novembre, in apertura è accaduto il putiferio. Ancora una volta Tina era assente (causa isolamento fiduciario) e in collegamento da casa e ancora una volta il momento iniziale è stato dedicato a Gemma. Maria De Filippi ha mandato in onda il consueto sfogo della dama torinese post puntata precedente, la quale esultava per la mancanza in studio della sua nemica.

Durante la puntata in questione però, nonostante il collegamento da casa, Tina ha fatto sentire la sua presenza, forte e chiara. Non appena la Galgani è entrata in studio, sulle note di “Bocca di rosa” di Fabrizio De Andrè, è stata subito attaccata dall’opinionista. Le due hanno dato vita al consueto siparietto trash, fino a quando la Cipollari non ha pronunciato una frase che ha mandato Gemma su tutte le furie.

Tina ha detto alla Galgani che le vere donne costruiscono qualcosa nella vita a 30 o 40 anni e non a 70 come vorrebbe fare lei. La Galgani le ha risposto che le donne scelgono cosa fare a quel punto la Cipollari le ha tuonato stizzita: “La verità cara Gemma è che tu hai scelto di fare sempre l’amante, ecco perché a 70 anni ti ritrovi così“. L’opinionista è stata redarguita dalla De Filippi che ha urlato: “Tina!“.

Ciò ha scatenato la reazione furiosa di Gemma, la quale si è dapprima rivolta a Queen Mary chiedendole conferma delle parole della Cipollari, dopodiché ha parlato direttamente alla sua nemica. Visibilmente offesa, la Galgani ha urlato: “Che cosa hai voluto dire?“. Tina le ha intimato di stare zitta, ma la dama torinese ha asserito: “No, io non sto zitta davanti a queste cose. Devi parlare con me dato che il soggetto sono io“.

La Cipollari però è riuscita ad ottenere la parola e si è rivolta a Gianni Sperti. L’opinionista ha raccontato che lei e il suo collega qualche settimana fa si sono ritrovati a parlare della cosa nei camerini. I due hanno argomentato sulle interviste che Gemma avrebbe rilasciato a vari giornali, secondo le quali avrebbe addirittura dichiarato di aver avuto una storia segreta con Walter Chiari, oltre che svariate relazioni importanti.

Gianni ha confermato, mentre la Galgani è esplosa ancora una volta: “Ma non avete niente di cui parlare nei camerini? Parlate di me?“. La dama torinese ha smentito quanto dichiarato da Tina, accusandola di non saper leggere le interviste e aggiungendo che lei aveva solo detto che con Walter Chiari c’era stato un rapporto professionale importante.

Gemma ha rimarcato quanto la sua nemica stesse dicendo delle cose gravi sul suo conto, intimandole di farsi leggere le interviste da qualcun altro dato che lei non è capace di leggere tra le righe. La Galgani ha poi ricordato che nella sua vita ha avuto un marito e non tante storielle come crede Tina. A quel punto la Cipollari è intervenuta ancora una volta: “Ma stai zitta che il lunedì ti sei sposata e il giovedì già eri divorziata“.

Gemma ha invitato Tina a documentarsi e a leggere la sua vita sul magazine di “Uomini e Donne”. L’opinionista però, imbufalita è esplosa nuovamente: “Ma sti cavoli, chi sei una grande attrice che devo leggere la tua vita? Ma chi cavolo credi di essere!“. La De Filippi ha voltato pagina, ma Gemma ha tenuto ancora una volta a sottolineare di non accettare il discorso sull’amante.