U&D, Tina spiega il perché dei giochi con la frutta e affonda Gemma: "Non ha le caratteristiche per conquistare!"

Sulle pagine del settimanale di “Uomini e Donne” è uscita un’intervista di Tina Cipollari che, ancora una volta, non risparmia frecciate infuocate alla sua eterna nemica – amica, Gemma Galgani. Oltre a questo, però, rivela anche un particolare inedito sul gioco della frutta, il divertente siparietto che ha preso campo nelle ultime puntate del programma.

La bionda opinionista ha voluto precisare come la dama torinese faccia di tutto per avere un contatto fisico con un uomo, e proprio per questa cosa lei ha pensato di invitarla a fare, prima il gioco della mela e poi quello dell’uva: “Non le faccio fare questi giochi per divertirmi, ma per vedere fino a dove si spinge pur di avere un contatto fisico“, rivela la Cipollari.

Uomini e Donne, trono over: Tina Cipollari al vetriolo contro Gemma Galgani

Quei giochi, infatti, prevedono un avvicinamento con il partner che, precisa Tina, provocherebbero imbarazzo a qualsiasi donna, Gemma invece pur di avere questo contatto è pronta a tutto. Poi dichiara che lei non riuscirebbe mai a fare questo tipo di gioco: “A me, sinceramente, mangiare l’uva sbavata e mangiata prima da un altro, fosse anche mio marito, mi darebbe fastidio“, conclude la bionda vamp.

Poi passa a commentare la fretta con cui la Galgani archivia i suoi corteggiatori, così come successo con Jean Pierre presto sostituito con Jeanluis. Secondo il parere dell’opinionista, Gemma sbaglia tutto, dal modo di porsi al fatto che corre troppo e non si fa corteggiare: “Perché lei vuole tutto e subito!“.

Non saprebbe nemmeno cosa consigliarle per migliorare la situazione, in quanto è fermamente convinta che non abbia le caratteristiche idonee per conquistare un uomo. Tina la considera troppo “pesante” e, soprattutto, secondo il suo parere crea problemi anche dove non ci sono: “Consigliarle di essere spontanea? No, perché è finta! Di usare il suo sex appeal? No, perché non ce l’ha!“, termina la Cipollari più pungente che mai.