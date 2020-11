U&D, Tina rivolgendosi a Maria De Filippi dichiara: "Non è educato fare entrare i tronisti se sto parlando"

La puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 10 novembre è stata alquanto insolita. Insolita perché in apertura non abbiamo assistito al classico sfogo di Gemma post puntata, così come al suo ingresso in studio. La dama torinese era già in studio, seduta al suo consueto posto. Maria De Filippi ha spiegato che la Galgani sarebbe dovuta uscire con Mario, ma il cavaliere ha disertato l’appuntamento.

Mario sarebbe stato colpito da un’emicrania e per tale ragione, avrebbe detto a Gemma di non vedersi. Ciò ha scatenato la reazione di Tina, la quale ha dapprima riso di gusto e poi ha iniziato ad attaccare Mario, dandogli del buffone. Secondo l’opinionista, Mario è l’ennesima persona che è in trasmissione per visibilità e si serve della Galgani per raggiungerla.

Le parole utilizzate dalla Cipollari hanno infastidito e non poco il cavaliere, il quale le ha fermamente chiesto di non rivolgersi a lui utilizzando quel linguaggio offensivo. Anche durante un ballo con Gemma, il cavaliere ha lamentato la cosa e, una volta terminata la musica, la Galgani lo ha dichiarato a tutti. Tina ha replicato che seppur facesse ricorso a termini differenti, la sostanza del suo pensiero non cambia.

L’opinionista si è molto concentrata sull’ipotetica emicrania di Mario e ciò è stato motivo di scontri, che hanno tolto del tempo agli altri protagonisti. Maria De Filippi ha così deciso di porvi rimedio, cambiando argomento e facendo entrare i tronisti, ma la Cipollari si è decisamente opposta. Tutto è accaduto quando Mario ha chiesto a Tina di rivolgersi a lui in un determinato modo.

L’opinionista per tutta risposta ha dichiarato sarcastica: “Signor Mario, gentilmente. Sua altezza!“. Mentre pronunciava queste asserzioni, la Cipollari rideva e così la De Filippi è intervenuta, dichiarando: “Va bè siete degli scemi! Faccio entrare i ragazzi va!“. A quel punto, ridendo, Tina ha subito stoppato la conduttrice.

“Maria ma se io non ho finito di parlare è educazione far entrare la gente, scusami?!“. Pronta è arrivata la replica della conduttrice: “Ho capito ma cosa vuoi dire? Stai parlando sempre di sto mal di testa!“. A quel punto Queen Mary ha ascoltato ancora una volta le parole di Tina, fino a quando l’opinionista non si è stancata, si è alzata ed è uscita ammettendo che sarebbe andata a chiamare il dottore. A quel punto, la De Filippi ha fatto entrare in studio i tronisti.