U&D: Tina insulta Gemma, ma la dama torinese reagisce

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda questo pomeriggio abbiamo visto un’imperterrita Tina Cipollari impegnata in quel che le sembrerebbe riuscire meglio, provocare e mandare Gemma Galgani su tutte le furie. L’opinionista tutta sale e pepe, ormai in questi anni diventata nemica numero uno della torinese Gemma, nonostante tutto non sembrerebbe interessata a troncare la conoscenza con il suo nuovo corteggiatore, Juan Luis.

Il corteggiatore invece sembrerebbe molto intenzionato a questa conoscenza e per non sfigurare ai suoi occhi Gemma ha risposto a tono alla Cipollari, sempre impegnata ad insultare e deridere la dama Torinese. La Bionda opinionista ha provato a rubare un ballo all’affascinante corteggiatore, ma Gemma lo ha impedito precipitandosi tra i due.

La classica lite tra Gemma e Tina ci ha regalato grandi risate ed il classico intrattenimento targato De Filippi. Il pubblico si è diviso, come al solito, tra chi era a favore di una e chi dell’altra.

Nella scorsa puntata di del programma avevamo visto Valentina Autiero molto provata dalla relazione con Simone, Infatti sembrava essere andata in crisi per la decisione del suo cavaliere di dare la rosa ad un altra donna, per poi accontentarla con un ballo. Simone infatti ha ammesso di averla fatta ballare solo perché aveva corteggiato un’ altra donna.

Nella puntata odierna l’abbiamo vista nuovamente seduta al centro dello studio Mediaset con altre due corteggiatrici attorno: Valentina F. e Veronica Ursida. Dunque possiamo facilmente dedurre che non è cessata la conoscenza tra i due come si voleva lasciare intendere, cosa sia successo tra i due per portarli ad un cambio di decisione rimane un mistero.