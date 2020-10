U&D, Tina fa una rivelazione sorprendente e accusa Gemma: "Hai scritto al mio ex marito"

Sembra non avere fine l’astio che lega Gemma Galgani e Tina Cipollari. Le due protagoniste di “Uomini e Donne“, sono unite da un’antipatia che spesso sfocia in liti e accuse pesantissime. Tina da della falsa a Gemma, mentre quest’ultima ritiene che la Cipollari sia la causa di tutti i suoi fallimenti amorosi. Il più delle volte si tratta di liti trash, ma adesso però la situazione è stata diversa e si è riversata sul personale.

Andando con ordine, durante la messa in onda della puntata di “Uomini e Donne” del 13 ottobre, abbiamo assistito all’ennesimo scontro infuocato tra la Cipollari e la dama torinese. In apertura di puntata, Maria ha mostrato un filmato nel quale Tina, durante la scorsa puntata, ha aspettato Gemma dietro le quinte e le due hanno ancora una volta litigato.

Successivamente la Galgani è entrata in studio e il solito teatrino con l’opinionista ha preso il via. Questa volta però, in maniera del tutto inaspettata e sorprendente, Tina ha svelato un retroscena incredibile: Gemma avrebbe scritto al suo ex marito, Kikò Nalli. Tutto è iniziato quando la dama torinese ha accusato la Cipollari di andare a cena con i suoi ex.

In realtà la Galgani faceva riferimento a quando Tina andò al compleanno di Giorgio, insieme a Gianni e seguiti dalle telecamere. A quel punto la vamp non ci ha più visto e ha tirato fuori la storia che la Galgani, durante l’estate avrebbe commentato una foto che Kikò avrebbe postato sul proprio profilo Instagram.

La Cipollari ha così esordito: “Ti sei permessa di scrivere sul profilo del mio ex marito, in maniera colorita“. La tensione era palpabile e la discussione difficile da spegnere. Maria De Filippi non ha creduto al fatto che la Galgani abbia potuto scrivere a Kikò, mentre Gemma ha negato anche se in maniera debole. La dama ha asserito che durante l’estate non aveva il telefono e la De Filippi le ha creduto.

Tina invece è andata avanti imperterrita e ha proseguito con la sua accusa. “Che bella persona, sei un bellissimo uomo“, questo il commento che Gemma avrebbe fatto alla foto di Kikò Nalli. La De Filippi ha provato a difendere la dama torinese, ma Tina ha promesso che porterà le prove durante la prossima puntata. Porterà lo screenshot delle parole incriminate.