U&D, Tina e la redazione prendono in giro Gemma: ingaggiato un attore per corteggiarla

La puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 26 aprile, ha visto ancora una volta Gemma Galgani al centro della scena. In particolar modo, la dama torinese è stata vittima di uno scherzo ordito da Tina Cipollari con l’ausilio della redazione. Andando con ordine, alla corte della Galgani è approdato un aitante uomo di 41 anni, Fabrizio, che altri non era che un attore.

Gianni ha preceduto l’ingresso dell’attore, annunciandolo a Gemma e soprattutto dicendole di averlo già visto dietro le quinte e che è un bell’imbusto. A quel punto ha fatto il suo ingresso in studio Fabrizio, con i telespettatori che fin da subito hanno potuto leggere in sovraimpressione che si trattava di uno scherzo che la Cipollari aveva organizzato alla Galgani.

Quando l’attore si è seduto difronte alla dama torinese, quest’ultima ha intuito che si trattasse di uno scherzo, ma il suo pensiero è passato in secondo piano quando Fabrizio si è presentato. Infondo, come ha ricordato la stessa Gemma, già in passato Tina le aveva fatto una cosa simile e il fatto che sia Gianni a parlare del corteggiatore, l’ha un po’ messa in guardia.

Fabrizio si è presentato e al termine del suo discorso, la dama torinese ha dichiarato di volerlo conoscere. A quel punto è intervenuta la De Filippi che ha invitato Tina ha raccontare tutta la verità. L’opinionista, ancora in collegamento da casa, è esplosa in una fragorosa risata. La Cipollari ha confermato che si è trattato di uno scherzo e Queen Mary ha aggiunto che l’attore è stato chiamato dalla produzione.

Da qui ha preso il via l’ennesimo battibecco tra le due, con Tina che ha accusato di Gemma di essere falsa e solo interessata a uomini più giovani. La dama ha confermato che qualora fosse stato tutto vero lo avrebbe tenuto, e che non ha mai nascosto di essere attratta proprio da uomini più piccoli di lei. Ovviamente sono volate parole grosse tra l’opinionista e la dama e il signor Fabrizio ha poi abbandonato lo studio.