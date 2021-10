U&D, Tina e Isabella smascherano Gemma portando le prove in studio: la Galgani ammette

La nuova stagione di “Uomini e Donne” è partita un po’ in sordina, nulla di eclatante rispetto agli anni scorsi. Ma si sa, con dame e cavalieri non bisogna mai stare tranquilli e soprattutto non bisogna mai farlo con Tina e Gemma. La sensazione che lo studio fosse una polveriera sul punto di esplodere c’era e adesso, è esploso. Gemma è stata smascherata e Tina l’ha attaccata con particolare veemenza.

Tutto è iniziato qualche puntata fa, quando Biagio Di Maro si è scagliato contro Isabella Ricci affermando che tra loro c’è stato qualcosa ai tempi della frequentazione. Isabella ha negato, Gemma è intervenuta difendendo Di Maro e dichiarando che quando frequentava lei, nemmeno un bacio si sono dati. Alla Ricci la cosa non è andata giù e così ha portato in studio le prove della menzogna raccontata dalla Galgani.

Appena entrata, la dama torinese è stata aspramente attaccata da Tina, ignara di ciò che stesse per accadere. Maria De Filippi ha poi mandato in onda il video nel quale, lo scorso anno, Gemma dichiarava di aver baciato Biagio e addirittura ammetteva: “È stato ai limiti del pornografico“. A quel punto la Cipollari è esplosa diventando incontenibile.

Gemma è rimasta basita, facendo mea culpa e ammettendo di aver rimosso quel momento. Ovviamente in studio nessuno le ha creduto e tutti le si sono scagliati contro. Isabella ha ipotizzato che la tra la Galgani e Biagio ci fosse un accordo, tesi naturalmente avallata dalla Cipollari. “Sei una bugiarda patentata, che più bugiarda non ce n’è. Non voglio essere interrotta, quindi stai zitta che l’ultima parola deve essere la mia. Ti devi vergognare, sei una bugiarda, sei la vergogna di questo studio“, questo l’attacco di Tina a Gemma.

Insomma, una puntata davvero da dimenticare per la Galgani, la quale ha chiuso anche con il cavaliere Pierluigi. Lui per sbaglio le ha inviato un messaggio destinato alla figlia, nel quale ammetteva tutto il suo dispiacere nell’uscire con Gemma. A cena ci sono andati, ma lui si è presentato mal vestito e poco curato. Tra i due la conoscenza è finita male e la Galgani è di nuovo punto e a capo.