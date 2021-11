U&D, Tina e Gemma fingono? svelata tutta la verità

A “Uomini e Donne” le vere protagoniste sono Tina Cipollari e Gemma Galgani, inutile negarlo. Le liti, le discussioni, le gag, hanno ormai preso il sopravvento su tutto e tutti. Gemma è in trasmissione da 11 anni e Tina, non fa altro che attaccarla. Che tra le due donne non ci sia simpatia reciproca, è risaputo. Alla Cipollari non vanno giù i comportamenti della dama torinese.

Trattandosi di liti accese e frequenti, il pubblico spesso si domanda cosa c’è di vero dietro tutta questa storia. Uno degli interrogativi ricorrenti, è se la cosa sia studiato o meno a tavolino dagli autori. Per la prima volta, ci ha pensato Raffaella Mennoia a rompere il silenzio e svelare la verità. La storica autrice del programma, nonché braccio destro di Maria De Filippi, si è raccontata in un’intervista al magazine Nuovo.

A detta della Mennoia, quello che vediamo in televisione è assolutamente tutto vero. Tina e Gemma non si sopportano, al punto che la redazione stessa fa di tutto per non farle incontrare, sia prima che dopo le registrazioni. Le due donne si vedono dunque solo in studio, dato che prima di quel momento vengono separate, per forza di cose. I motivi dell’astio restano un mistero, tanto che spesso la Galgani si è posta la domanda.

“Quello che si vede in onda è tutto vero e noi facciamo addirittura in modo che non si incrocino né prima né dopo la registrazione del programma“, queste le parole della Mennoia. In studio se ne vedono di tutti i colori, dalle parole grosse che volano fino alle secchiate d’acqua. Diverse voci di gossip si sono rincorse in questi anni, come quella secondo cui le due sarebbero in realtà amiche nella vita o che Tina sarebbe gelosa di Gemma e della sua forma fisica.

Insomma, tante sono le voci che si sono rincorse e adesso la Mennoia, ha finalmente spiegato come funziona realmente. La Cipollari e la Galgani no, non sono amiche. Le due devono essere necessariamente separate e solo una volta in studio, si incontrano. Gli sfottò, le prese in giro, spaccano il pubblico in due. Da un lato c’è chi è dalla parte di Tina e dall’altro chi supporta Gemma.