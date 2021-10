U&D, Tina dichiara di avere un nuovo amore e poi: "Isabella ti porto i saluti di Giorgio Manetti". Gemma esplode

“Isabella ti porto i saluti di Giorgio Manetti, ha una grande ammirazione nei tuoi confronti e mi ha fatto diverse domande. Ti saluta tantissimo, fagli i complimenti“, con questa frase Tina Cipollari ha fatto scoppiare il finimondo a “Uomini e Donne“. Dopo aver ascoltato le parole dell’opinionista, Gemma Galgani è esplosa letteralmente contro la bionda vamp e tra le due donne – forse più del solito – sono volati stracci.

Gemma è stata punta sul vivo quando Tina ha spiegato di avere incontrato per caso Manetti in un locale e di averlo amichevolmente “salutato e abbracciato” visti i buoni rapporti tra loro dopo che il gabbiano fiorentino ha deciso di non presenziare più nel dating show di Maria De Filippi.

Queste dichiarazioni hanno infastidito non poco la dama torinese che ha iniziato a inveire contro la Cipollari arrivando a insinuare che Tina abbia avuto molti uomini nella sua vita. Apriti cielo, la bionda opinionista non è rimasta ad ascoltare in silenzio e ha sottolineato di avere avuto poche storie, ma durature e a ripassato la palla alla Galgani con un tagliente: “Io non mi do via per poco“.

Tina Cipollari lancia lo scoop: il suo nuovo compagno

La torinesina ha sganciato un’altra bomba chiedendo a Tina come stava andando la sua vita sentimentale, sapendo perfettamente che con Vincenzo Ferrara la storia era bella che conclusa. La Cipollari non si è fatta intimidire e senza alcun imbarazzo, ha saziato la curiosità della sua storica nemica, rivelando di avere accanto a sé un nuovo compagno.

“Mi sono nuovamente fidanzata. La relazione a cui lei si riferisce è finita da un sacco di tempo ed io nel frattempo mi sto rifacendo un’altra vita. Non ho mai avuto avventure”. Cosa che fino a questo momento non era mai trapelata. Scoop servito. Infine fa una richiesta a Maria De Filippi, chiedendole di poterlo portare in trasmissione per presentarlo ufficialmente. E i telespettatori non vedono l’ora.