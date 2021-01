U&D, Tina Cipollari vuole Gemma fuori dalla trasmissione: la delusione della Galgani

Dopo una corposa pausa natalizia, “Uomini e Donne” è tornato regolarmente sul piccolo schermo. E pensare che la messa in onda delle nuove puntate è stata addirittura anticipata, scelta dettata da ascolti importanti che vedono Maria De Filippi sbaragliare ogni pomeriggio la concorrenza. Come sempre, al centro dell’attenzione ci sono le querelle tra Tina e Gemma e le beghe amorose di quest’ultima.

In questo momento storico, la Galgani è letteralmente invaghita di Maurizio Guerci. Tra i due vi è stata anche una notte di passione, come i diretti interessati hanno confermato. Durante l’ultima puntata, la Cipollari non ha perso occasione per attaccare ferocemente la sua nemica e ha chiesto a Maurizio di portarla fuori dalla trasmissione, dato che a suo dire sono ormai una coppia.

Insomma l’opinionista vuole la dama torinese via dal programma, ma la reazione di Guerci è stata tutt’altro che consenziente. Forse, la richiesta di Tina è servita da monito a Gemma per capire come stanno realmente le cose e soprattutto per avere un’idea di cosa Maurizio provi realmente per lei. Difatti il cavaliere ha dissentito dopo che la Cipollari gli ha chiesto di andare via con la Galgani e ciò ha provocato delusione in Gemma.

Delusione acuita dal fatto che Maurizio ha persino accettato di conoscere una nuova dama. Come sempre la Cipollari ha criticato la sua nemica, reputandola troppo eccessiva nei comportamenti e nei sentimenti. Il pensiero dell’opinionista è stato appoggiato anche da Ursula Bennardo, ospite della puntata insieme al suo compagno Sossio Aruta.

Secondo Ursula, Gemma si butta a capofitto nelle frequentazioni con gli uomini e millanta sentimenti importanti, senza sapere se è corrisposta o meno. E proprio in questo caso difatti, Maurizio ha frenato sull’eventualità di lasciare il programma insieme a Gemma. Le anticipazioni vedono il cavaliere chiudere con la dama, segno questo che forse, ancora una volta, Tina ci ha visto giusto.