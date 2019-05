U&D, Tina Cipollari vittima della Galgani: "Solo perché è magra è più affascinante di me?"

La puntata di lunedì 20 maggio del popolare dating show di Canale 5 “Trono Over” di “Uomini e Donne” è iniziata con l’effervescente opinionista Tina Cipollari che commenta con la sua solita ironia ed irriverenza il gavettone fatto nella precedente puntata alla dama torinese Gemma Galgani, uno scherzo che se da un lato ha letteralmente gelato – l’acqua era freddissima – la dama, dall’altro ha sollevato non poche polemiche tra i telespettatori e tra gli internauti.

A Uomini e Donne dunque si è tornati a parlare del cattivissimo scherzo di Tina nei confronti della Galgani, un recall forse fatto appositamente per smorzare i toni fin troppo accesi che quest’ennesimo gesto fatto dall’ex moglie di Chicco Nalli – attuale concorrente del reality show “Grande Fratello 16” – ha suscititato nei social network, dove si accusa la Cipollari di bullismo.

Le parole di Tina contro Gemma

Tina continua a non rinnegare nulla di quello che ha fatto nei confronti di Gemma, anzi ha rilanciato dicendo che a Gemma di tanto in tanto bisogna rinfrescare le idee su ciò che ha fatto in passato, cerca quindi di giustificarsi dicendo rivolgendosi a Maria: “E che sarà mai successo? Non si fanno i gavettoni a Ferragosto o quando finiscono le scuole?”

La Cipollari ha poi chiarito che questi sono dei dispetti che si possono fare, insomma nulla di grave, meno che mai atti da considerare come bullismo. Dopo aver visionato il primo filmato riguardante il dopo puntata di Gemma Galgani, Tina ha preso subito la parole per sottolineare il fatto che la Galgani ha una cattiveria sottile.

Gemma, infatti, ha dichiarato che Tina avrebbe bisogno di un bel massaggio, una cosa che ha fatto andare su tutte le furie l’opinionista, che rivela il fatto che la dama, quando non ha le telecamere puntate, gliene direbbe di ogni colore. Tina, quindi, si proclama vittima di Gemma e non il contrario.

“L’apparenza inganna“, dice Gemma a gran voce per poi proseguire con – “una persona può essere travolgente, aggressiva, ma poi avere il cuore di un agnello“. La Cipollari poi rilancia dicendo che Gemma è un aspide, poi l’opinionista ha spiegato che certe frasi di Gemma rappresentano per lei delle vere e proprie offese, come quella del “vai a fare la merenda”.

Tina si è sentita attaccata sul suo peso, dunque rivolgendosi al pubblico si domanda: “Lei pensa che essendo molto magra è più affascinante di me?“, la Cipollari si domanda quindi chi ha stabilito il fatto che essere affascinanti significa essere magre. Tina raccoglie il consenso del pubblico in studio, sarà lo stesso anche per quello a casa?